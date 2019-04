Crise não atrapalha comércio natalino

Fotos: Marília Rocha Cliente afirma que a crise não atrapalha compra de presentes

Conversando com os consumidores do shopping, um cliente chama atenção quando falou que a crise ainda não trouxe prejuízos para ele. “Continuo comprando os presentes de final de ano para a minha família normalmente. Estou procurando um presente para a minha namorada e não uma lembrancinha”, afirma José dos Anjos.Segundo gerentes de três lojas de um shopping em Natal, as vendas continuam normais, o que aconteceu foi apenas uma mudança no perfil do consumo. Antes, os presentes representavam mais de 80% das compras e agora, perdeu espaço para as “lembrançinhas”.“A alternativa para quem não quer deixar de presentear nesse ano é mesmo as lembrancinhas. Temos produtos de R$ 2 à R$ 690 compatíveis com todos os clientes”, afirma Carla Graziela, gerente de uma loja de presentes.Na contramão dos clientes, uma loja especializada em calçados afirma que existe crescimento, mas não corresponde a meta estabelecida pela loja e culpa a mídia pela desaceleração do ritmo de crescimento. “Os clientes estão com medo de comprar e no inicio do próximo ano estarem apertados”, conclui a gerente Yvana Cláudia.Mesmo assim, a gerente apresenta bons números de vendas com fechamento no dia de ontem de 3% maior do que no ano passado, com vendas em quase 700 mil unidades no mês de dezembro.