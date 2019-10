Agricultores têm até março para aderir ao Garantia Safra O programa assegura uma renda de R$ 550 às famílias em caso de perdas de lavoura de milho, feijão, algodão, arroz e mandioca provocadas por seca ou excesso de chuvas.

Os agricultores familiares que se inscreveram no Garantia Safra tem até março para pagar o boleto bancário e confirmar a adesão ao benefício em qualquer banco ou casa lotérica. O Rio Grande do Norte foi dividido em duas regiões. Para a região 1, a data limite de pagamento é 16 de fevereiro. Na região 2, o prazo vai até 1º de março. O valor do boleto é de R$ 5,50.



O Garantia Safra assegura uma renda de R$ 550 às famílias de agricultores em caso de perdas de lavoura de milho, feijão, algodão, arroz e mandioca provocadas por seca ou excesso de chuvas. Os agricultores familiares devem procurar o escritório local da Emater-RN ou a Secretaria Municipal de Agricultura caso não tenham recebido o boleto bancário.



O Garantia Safra é executado pelo Governo do Estado, por meio da Emater-RN, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os recursos para o pagamento dos agricultores são provenientes de um fundo solidário constituído pelo governo federal, governos estaduais da região do Semiárido brasileiro e prefeituras municipais que aderirem ao programa.



Para 2009, 72 municípios potiguares aderiram ao Garantia Safra com mais de 19 mil agricultores inscritos em todo o Rio Grande do Norte. No ano passado, foram 14 mil inscritos. Os agricultores que sofreram perdas na lavoura em 2008 devem começar a receber o seguro a partir de março, dividido em cinco parcelas de R$ 110.



Prazos

Região 1: Adesão dos agricultores até 16 de fevereiro de 2009;

Região 2: Adesão dos agricultores até 01 de março de 2009.



Confira a lista dos municípios participantes por região:



Municipios da Região 1

1 ASSU

2 APODI

3 AREIA BRANCA

4 BARAÚNA

5 BODO

6 CAICÓ

7 CAMPO GRANDE

8 CARAÚBAS

9 CARNAUBAIS

10 CEL JOAO PESSOA

11 CERRO CORÁ

12 CURRAIS NOVOS

13 DOUTOR SEVERIANO

14 FELIPE GUERRA

15 FLORÂNIA

16 FRUTUOSO GOMES

17 GOV. DIX-SEP ROSADO

18 IPANGUAÇU

19 IPUEIRA

20 ITAJA

21 JANDUIS

22 JARDIM DE PIRANHAS

23 JARDIM DO SERIDÓ

24 LAGOA NOVA

25 LUCRECIA

26 MESSIAS TARGINO

27 MOSSORÓ

28 PARANA

29 PARELHAS

30 PORTO DO MANGUE

31 RAFAEL FERNANDES

32 RODOLFO FERNANDES

33 SANTANA DO MATOS

34 SANTANA DO SERIDO

35 SÃO FRANCISCO DO OESTE

36 SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

37 SÃO VICENTE

38 SERRA DO MEL

39 SERRA NEGRA DO NORTE

40 TENENTE L. CRUZ

41 TIBAU



Municipios da Regiao 2

1 ANGICOS

2 BARCELONA

3 BENTO FERNANDES

4 BOM JESUS

5 CAIÇARA DO NORTE

6 CAIÇARA DO RIO DOS VENTO

7 CAMPO REDONDO

8 CEL EZEQUIEL

9 FERNANDO PEDROZA

10 GUAMARE

11 IELMO MARINHO

12 JAÇANÃ

13 JAPI

14 JOÃO CÃMARA

15 LAGOA DE VELHOS

16 LAJES PINTADAS

17 MACAU

18 PEDRA PRETA

19 RIACHUELO

20 RUY BARBOSA

21 SANTA MARIA

22 SÃO BENTO DO NORTE

23 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

24 SÃO PAULO DO POTENGI

25 SÃO PEDRO

26 SÃO TOME

27 SENADOR ELOI DE SOUZA

28 SERRA DE SÃO BENTO

29 SITIO NOVO

30 TANGARÁ

31 TOUROS