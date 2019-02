Alecrim perde Coronel Veiga

O Alecrim está de luto. Na tarde desta sexta-feira (12), faleceu coronel João José Pinheiro Veiga, o conselheiro mais antigo do Alecrim. Há quase uma semana, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva em virtude de uma infecção hospitalar, decorrente de uma cirurgia realizada na semana passada.Veiga era natural do Piauí, onde foi presidente da Federação Piauiense de Futebol. Em Natal, cidade que chegou durante a 2ª Guerra Mundial, também desempenhou o cargo de presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol. Além disso, fundou a Federação de Tênis no Aeroclube e jogou pelo Alecrim e, no Rio de Janeiro, no Fluminense.Fora do esporte, coronel Veiga exerceu por três oportunidades o cargo de secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte. O presidente do Alecrim, Edivaldo Gomes, lamentou a perda conselheiro e não esperava pela notícia. “Ele já estava mal, mas esperávamos que ele fosse sair de mais essa. Infelizmente não deu”, falou.O vice-presidente do Alecrim, Orlando Caldas demonstrou tristeza ao lembra que Cel. Veiga não conheceu a sede nova do time. Orlando explicou que a apresentação à imprensa foi adiada para dia 18 para que a recuperação do conselheiro também acompanhasse a entrega do prédio.Aristides Barcelos, atual presidente da Federação de Tênis, explicou que foi incentivado por Veiga a se tornar o presidente em um a época que a entidade estava abandonada. Ele lembrou que no ano passado, durante a festa de 85 anos, o ex-presidente recebeu a maior honraria do tênis norte-rio-grandense, a Medalha de Mérito do Tênis Potiguar.“Há oito anos, quando assumi a Federação, ele me aconselhou bastante a promoveu a aproximação com a Confederação Brasileira de Tênis. Ele levantou o tênis do Estado”, encerrou.O velório vai ser realizado no Centro de Velório do Morada da Paz na Rua São José, em Lagoa Seca a partir das 20h. O enterro será no cemitério Morada da Paz, em Emaús, no sábado, às 11h

*Atualizada às 19h28 para acréscimo de informação.