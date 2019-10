Elequicina Santos: Como temos impedimento da Justiça, estamos de braços cruzados

Vlademir Alexandre Secretária não esconde frustração com o poder do Seturn e os impedimentos da STTU

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU) é um dos órgãos municipais que mais sofrem críticas, por causa das dificuldades que tem para gerenciar o trânsito. Em uma semana em que foi alvo de várias reportagens na mídia potiguar e, principalmente, no Nominuto.com, procuramos a titular da pasta, Elequicina Santos, para saber porquê as ações da pasta ficam tão limitadas.

Na entrevista, a constatação: o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn) tem muita força e vem conseguindo na Justiça uma série de coisas que vão de encontro até mesmo à legislação. A gestora não esconde sua frustração ao declarar sobre o fato de Natal nunca ter tido licitação pública para as linhas de ônibus e vislumbrar isso apenas para 2010.

Ela também demonstra, claramente, sua insatisfação com a STTU, amarrada até mesmo para fazer com que as empresas parem de operar cartões nos ônibus, mesmo seus projetos não tendo sido autorizados a funcionar pelo órgão. A força política dos empresários de ônibus na Câmara Municipal de Natal também é uma angústia, que ela tenta disfarçar, mas deixa passar nas entrelinhas.

Nem mesmo conseguir ter o controle do número de passageiros, o órgão consegue ter, porque a Prefeitura vem perdendo nas lutas em que as decisões dependem dos vereadores e da Justiça. De todas as difíceis batalhas no Judiciário, em que o Seturn tem levado a melhor, ela praticamente faz um apelo: para que a licitação para concessão do transporte coletivo, prevista para 2010, finalmente saia. E entre um destaque desta gestão, ela aponta a conquista de uma série de compromissos assumidos para o aumento da tarifa e que já vêm sendo cumpridos, graças ao intermédio do Ministério Público.

Nominuto - Secretária essa foi uma semana em que a STTU esteve em bastante evidência, com a discussão sobre bilhetagem eletrônica e concessão de linhas para a operação na Ponte Forte-Redinha. Nas duas discussões, as empresas de ônibus mostram que têm bastante força, apesar da decisão final ser do órgão. O que levou a secretaria a decidir pela Guanabara e um consórcio entre três empresas, uma vez que as sete queriam trabalhar nas duas linhas?

Elequicina Santos - Desde o início, quando a STTU pensou em traçar as linhas da ponte, pensamos na situação que as licitações só poderão ser feitas em 2010. Os empresários têm a liminar na Justiça, o que impede que a gente faça uma nova licitação geral com a nova rede de transporte. Diante disso, e sabendo que, criando linhas novas haveria embargo na Justiça, o nosso primeiro passo foi chamar todas as empresas, como já tínhamos traçado o itinerário. E pedimos para eles chegassem a um acordo.

NM - A senhora podia explicar melhor por que a licitação só pode ser feita em 2010?

ES - Porque eles entraram na Justiça renovando o contrato deles por 14 anos. Nunca houve licitação do transporte convencional, só do opcional. De 1996, eles renovaram por sete anos dando direito a mais sete. Eles ganharam em primeira instância e em segunda instância. Estamos esperando chegar à terceira instância, só que até hoje não conseguiu chegar e nós estamos aguardando, porque, em Brasília, é mais fácil do poder público ganhar.

NM - A assessoria jurídica do órgão vem lutando como para conseguir fazer essa licitação e derrubar essas liminares?

ES - A Procuradoria Geral do Município, junto o Ministério Público, porque quem entrou com objetivo nessa época foi o MP. Então como não podíamos fazer a licitação, nós chamamos, e eles pediram um tempo para pensar, eles se juntam muito na hora de pedir aumento da tarifa, mas quando é para definir o território, eles não se unem muito, então voltaram sem uma proposta de consenso. Quando a gente viu que entre eles não se resolveria, fizemos uma análise de qual a empresa que tinha origem na Zona Norte e destino Ribeira. As duas empresas que têm esse itinerário são Guanabara e Reunidas. Eles não vieram, então resolvemos partir para licitação simples, senão ia ter briga.

NM - Mas há informação que não vieram no prazo, porque não interessava. As exigências eram muitas, como um grande número de veículos colocados à disposição das duas linhas, e as empresas não queriam arcar com isso sem saber a demanda que teriam. Procede?

ES - Não sabemos nada disso. Não vieram e depois veio Augusto Maranhão (diretor do Seturn) dizendo que as empresas iam chegar num acordo. Então aguardamos. Aí veio a Reunidas com a proposta de fazer consórcio com mais duas empresas. Nós então chamamos a Guanabara e informamos sobre o consórcio e por opção a Guanabara está entrando sozinha.

NM - Existe expectativa que gere ação judicial por parte das empresas que ficaram de fora?

Já houve entendimento, até porque as outras empresas já estão com a Reunidas. As que ficaram de fora foram a Conceição, porque não quis participar, e a Riograndense, porque, neste momento, não está com ônibus para atender à quantidade de ônibus. Não dá para suprir às necessidades das linhas que estão hoje. Então, não vai ter problema, porque as que não estão participando é porque não quiseram.

NM- E apesar da STTU ainda estar avaliando a bilhetagem, o Seturn se mostra contrário ao sistema unificado e cartões com crédito igual para alternativos e ônibus, como defendem Sitoparn (Sindicato dos Transportes Opcionais de Passageiros do Rio Grande do Norte) e alguns usuários. Qual a linha que o órgão deve seguir? O Conselho de Usuários terá peso nesta decisão?

ES - O Conselho tem grande peso, mas é consultivo. Não é deliberativo. A última palavra é do prefeito (Carlos Eduardo Alves). O que houve com a bilhetagem é a gente vem discutindo há muito tempo. Em 2005, o prefeito baixou um decreto, fizemos um diagnóstico: o sistema que estava não dava para vale nem para estudante, mal dava para o idoso. Com isso, o prefeito baixou um decreto como deveria funcionar. O Seturn tinha feito um contrato com uma empresa para bilhetagem cinco dias antes do decreto, então a gente sabe que foi uma coisa arrumada, como é que eles iam saber? Então nós pedimos pra ver esse contrato. E todo tempo a STTU vem informando que eles não poderiam operar, porque não tinham a autorização e tínhamos que aprovar o projeto executivo, que até hoje não foi aprovado.

NM - Tivemos informação que a STTU lacraria os equipamentos dos ônibus que tivessem aceitando os cartões de algumas empresas (espécie de bilhetagem). Depois a assessoria jurídica estaria tentando entrar em entendimento com o Seturn. Isso procede?

ES - Vocês são muito bem informados né... (rsrsrs) Diante dessa polêmica, o Seturn ganhou na Justiça (mais uma vez), proibindo que a STTU fizesse três coisas: que não tenha interoperabilidade, servindo para opcional e ônibus, que não possa ser feita auditoria e o terceiro. O opcional apresentou o projeto executivo direitinho, concede interoperabilidade, auditoria, mas ainda não tem autorização para funcionar também.Fizemos uma audiência pública para mostrar à população, o que está acontecendo e qual o passo que deveríamos dar adiante. Uma das coisas discutidas, enquanto não fosse resolvida na Justiça, é que tivesse um cartão só, mas com dois chips: um para ônibus e um para opcional, o que se fosse com a interoperabilidade, poderia usar um chip para os dois.Na audiência, tanto o Sitoparn quanto o Seturn pediram que trouxesse à tona a questão do bilhete. Eles discordaram e pediram para parar a audiência pública e voltaremos a discutir com eles. Para ver se damos o pontapé inicial para começar bilhetagem.O Seturn está usando já o cartão, tanto que nosso pessoal está fiscalizando. Nós encaminhamos notificação, dizendo que eles não podem entrar em operação, até porque nós temos o aval do MP.

NM - O uso desses equipamentos não está regular, então?

ES - Nem para empresas, e eles estavam usando. É por isso que fizemos a fiscalização e notificamos eles, o outro passo é lacrar. Está agendado, o Seturn aceitando dois chips um cartão só. Então, a princípio é que dia 27 está marcada uma reunião com um técnico do Sitoparn, do Seturn e da STTU para definir a parte operacional. Depois disso, é que partimos novamente para a audiência pública. O ideal é a interoperabilidade, mas o Seturn não aceita, e como temos o impedimento da Justiça, estamos de braços cruzados.

NM - Quando a intenção de começar essa bilhetagem?

ES - Hoje não sei dizer como, porque depende da parte operacional. Tem que ter divulgação para a população, saber quando o opcional vai estar. Só podemos dizer depois do dia 27, porque aí a gente vai resolver a parte operacional. Agora, do jeito que está hoje, não pode continuar.

NM - Um problema que é difícil de administrar pela STTU é o fato do órgão ser impedido juridicamente de realizar licitação para concessão pública do transporte, tendo as novas linhas sempre tendo que ficar nas mãos das mesmas empresas de ônibus. Por que isso acontece? A STTU está muito amarrada diante dessas questões jurídicas?

ES - Amarrados, nós realmente estamos. Com relação à licitação e agora com a bilhetagem e todos esses itens a favor da população. Mas, o Ministério Público tem nos ajudado muito, junto com a licitação, esteve com a gente na questão da tarifa (aumento recente), porque nós dissemos que só concederíamos, se tivesse um passo de qualidade para o usuário.

NM - E essas medidas estão sendo cumpridas pelo Seturn? Eles informam que sim. Mas, ainda há muitas dúvidas, com relação a alguns pontos, como pegar portadores de deficiência em casa. As exigências são dentro da realidade? Os usuários podem esperar melhorias nos ônibus?

ES - Nós acreditamos. É tanto que já começou. Só falta o porta a porta e a renovação da frota que deve ser a cada dois anos. Em dezembro, já serão 30 ônibus e os outros pontos já foram atendidos. Essa foi a primeira vez na história do Rio Grande do Norte que teve aumento da tarifa com melhoria no serviço.

NM - Quais as vantagens que o município terá com a concorrência pública?

ES - Uma nova rede de transporte atendendo os anseios da população. Hoje, quando a gente ia para uma reunião de bairros era uma tristeza: o pessoal da Zona Norte pedia linha para Ponta Negra, aí estaríamos entrando na Zona Sul. O decreto, de muitos tempos atrás, é da Guanabara. Se colocasse os outras (empresas), como aconteceu com a linha 50, que entrava um dia e saía no outro, até chegar na terceira instância (Justiça), quando ganhamos.Com isso, não tínhamos como atender o destino. Foi aí que criamos as estações de transferência. Com a licitação não vai ter concorrência entre opcional e convencional, como em outras cidades em que os opcionais são alimentadores para as troncais, e não ficará essa briga, que é muito ruim para o usuário. Com essa nova rede, que já estamos nos preparando, com todo um estudo, vai ser diferente. E agora em 2008 faremos o Plano diretor da Mobilidade, tanto para o transporte quanto para a parte viária. Além disso, vai ter o contrato (com as empresas), que hoje só tem duas folhinhas, que não exigem uma qualidade do transporte.

NM - Vocês estão trabalhando com a data 2010 para fazer licitação, mas continua na Justiça. Existe possibilidade de ser antes, ou depois, uma vez que as empresas podem conseguir renovar suas concessões por mais tempo?

ES - Tem muitas possibilidades, todo tempo estamos trabalhando nesse sentido. A gente espera que eles não peçam mais tempo, porque, pelo contrato, é sete anos e mais sete. Então, esperamos que a Justiça veja o lado do usuário.

NM - Outra reclamação é que o Seturn seria muito forte e desempenha funções que deveriam ser do órgão público - como controle de número de passageiros, venda dos vales-transportes. O que está sendo feito para que a STTU tenha um controle maior, inclusive, com números corretos com relação a passageiros pagantes, não pagantes, estudantes?

ES - Hoje, a realidade é controle total do Seturn. A venda da passagem é por eles. Nós, pelo menos, conseguimos reduzir o número de estudantes falsos. Aumentamos na venda do vale transporte e do avulso. Eles entraram na Justiça também para que a gente não tenha o controle da liberação de créditos. Na lei orgânica, eles conseguiram colocar que a venda dos vales seja deles (com apoio de vereadores) e para derrubarmos, precisamos de 2/3 da Câmara.

NM - Hoje, vocês não têm controle das informações mesmo? Com a bilhetagem a STTU vai ter um controle maior?

ES - Essa demanda estratificada, nós não temos. Tudo é passado por eles, inclusive os dados da tarifa. Mas, com a bilhetagem tudo será diferente. A Prefeitura, como nos outros estados, vai dar a liberação de crédito, de quanto pode ser vendido. Quando acabar, eles vão ter que prestar conta de quanto foi vendido. Então, seria importante para que a STTU tivesse controle maior, mas eles ganharam na Justiça também. Por enquanto, teremos os dados operacionais (das catracas) salvos no computador e vão vir direto para a STTU e para eles. Com isso vamos ter condições melhores de saber os números. Pelo menos isso!