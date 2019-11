Trampolim para o caos

Delegacias estão superlotadas

O problema é antigo em Parnamirim, mas piorou nos últimos meses depois que o Ministério Público de Natal ganhou na Justiça uma briga para evitar que as DPs da capital funcionassem como minipresídios."Com isso, todas as pessoas presas em flagrante em Natal eram imediatamente levadas para as delegacias de cidades vizinhas. Parnamirim foi a maior prejudicada. Para se ter uma ideia, há alguns meses o 1º Distrito Policial, em Santos Reis, abrigava o já absurdo número de 60 presos. Hoje (quinta-feira, dia 29), são exatos 100 homens nas seis celas da delegacia", falou um agente.A superlotação provoca cenas dantescas. No 1º DP, os presos se amontoam uns sobre os outros nas celas. Há cinco andares de redes armadas. "Se nós mesmos não nos organizarmos por aqui, isso piora. Temos que manter a ordem dentro da cela para não complicar mais a situação dos colegas", contou um preso, que não quis se identificar.O quadro se repete no 2º Distrito Policial, em Nova Parnamirim. A delegacia é a única da Grande Natal que abriga só mulheres nas celas. Até a quinta-feira passada, a unidade abrigava 61 presas nas duas celas - isso porque três fugiram na noite do domingo (25) e até o fechamento desta edição não tinham sido recapturadas."Essa superlotação faz com que tenhamos que conceder, mesmo sem autorização, alguns benefícios às detentas. Como sabemos que é humanamente impossível 30 delas dormirem num lugar onde não cabem nem dez, sempre liberamos algumas para dormirem nos corredores durante a noite. Se não fizermos isso é até pior, porque elas ameaçam se rebelar e quebrar tudo", disse um outro agente.A situação é tão crítica que na semana passada duas presas recém-chegadas à delegacia pediram aos agentes tábuas de madeira para poder usar como "travesseiro". "Quando elas vieram nos pedir as tábuas, indagamos o porquê disso. Foi quando descobrimos que, por falta de espaço, elas estavam dormindo sobre os vasos sanitários. Sabemos que todas cometeram delitos, mas essas mulheres são tratadas como bichos aqui", completou.As identidades dos agentes de Polícia Civil foram preservadas para evitar represálias por parte dos superiores. O Nasemana tentou entrevistar o titular da delegacia de Nova Parnamirim, Vanderley Alves, mas não conseguiu.Já o delegado Graciliano Lordão, responsável pelo 1º Distrito, confirmou a superlotação. "Essa delegacia sempre conviveu com essa dificuldade. E isso piorou nos últimos meses, quando Natal começou a enviar as pessoas presas em flagrante para cá. Acontece que chegamos a um ponto tal que não há onde colocar mais ninguém", afirmou.Lordão também admitiu que a superlotação prejudica o trabalho da Polícia Civil de Parnamirim. "É claro que atrapalha, porque parte da minha equipe acaba sendo destacada para guardar esses presos, servindo como carcereiros. Mas essa situação ainda é contornável. Tenho uma excelente equipe, com profissionais competentes. Mas com certeza poderíamos fazer mais pela cidade se não tivéssemos essas celas aqui", frisou.O delegado apresentou estatísticas sobre o que falou. "No ano passado, mandamos uma média de 26 inquéritos concluídos à Justiça por mês. Se toda a minha equipe trabalhasse somente com investigações, como determina o Estatuto da Polícia Civil, com certeza poderíamos, no mínimo, duplicar esse número".Para piorar, presos já condenados de Justiça ainda estão nas celas do DP. "Para se ter uma ideia, no dia 23 passado eu encaminhei o preso Isaac Soares da Costa, que já é condenado de Justiça, para o presídio da nossa cidade. Mas eles não o receberam e o detento teve que voltar. Mas resolvi fazer o mesmo também. Como não há mais vagas aqui, passei a negar a vinda de mais detentos", explicou.A promotora de Justiça Ana Márcia Moraes Machado, da Promotoria Criminal e de Direitos Humanos, visitou os dois distritos policiais esta semana. "Fui ao 1º DP na terça, e ao 2º, na quarta. Constatei que a situação é realmente caótica. Precisamos resolver esse problema o quanto antes, porque do jeito que está não pode ficar", falou.Ana Márcia disse que encaminhou ofícios às Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) e de Justiça e Cidadania (Sejuc) solicitando algumas providências. "A primeira delas é que os presos que já sejam condenados de Justiça saiam da delegacia imediatamente, que sejam levadas para alguma penitenciária, que é o que determina a Lei de Execuções Penais", adiantou.A promotora também pediu que fosse feito um levantamento no 1º Distrito Policial dos presos que não sejam originários de Parnamirim. "Os que não são de Parnamirim terão que voltar às suas comarcas de origem. Só essas duas medidas iniciais já reduzem significativamente a quantidade de presos no 1º Distrito, voltando a um nível ao menos aceitável", disse.Mas Ana Márcia Moraes lembrou que o ideal é que a Lei de Execuções Penais (LEP) fosse cumprida no quesito que determina que cada comarca deve ter pelo menos uma cadeia pública. "Se isso realmente acontecesse, seria a solução definitiva desse problema da superlotação e do desvio de função dos agentes de Polícia Civil. Noto que o pessoal da Secretaria de Justiça até demonstra boa vontade, apresenta projetos, mas isso sempre emperra. E enquanto continuar emperrando, vamos ter que continuar convivendo com essa situação", concluiu.