Lula diz que população precisa continuar comprando para manter economia forte "Agora depende de cada um fazer a sua parte para manter a economia aquecida", avisou o presidente da República.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (5) que manter a economia aquecida não depende apenas do governo federal.



Segundo o presidente, o governo está injetando recursos na economia ao conceder empréstimos para construção civil e para o setor automobilístico, mas "agora depende de cada um fazer a sua parte para manter a economia aquecida".



"As pessoas precisam continuar comprando para manter a economia forte. Se não comprar, aí que as empresas param de produzir e começam a demitir. Se não têm dívidas, comprem", disse. Segundo o presidente, os estados também têm colaborado ao conceder empréstimos e o próprio governo pensa em baixar os juros.



"Está na hora de baixar os juros e os preços. Os empresários também têm que fazer a sua parte, os bancos também. Movimentar a economia é responsabilidade de todos", disse.



O presidente ressaltou também que "a crise é séria porque nasceu no sistema financeiro, mas o Brasil está mais preparado que os demais porque diversificou sua balança comercial".



"Quando a crise começa nos países ricos, eles compram menos e os em desenvolvimento vendem menos para eles", afirmou.



De acordo com Lula, 40% do Produto Interno Bruto (PIB) da China vem das exportações, enquanto no Brasil são apenas 13%. "Portanto, se deixarem de comprar, isso não é um problema tão grande para gente. Sem contar que hoje não vendemos só para os Estados Unidos e a União Européia e sim para outros países", completou.



Lula acredita que a crise financeira será importante para todos no futuro. "Eu acredito que esta crise é uma grande oportunidade para nós e para o mundo todo tanto quanto acredito em Deus: depois desta, o sistema financeiro será mais preocupado com a economia real e as questões sociais", garantiu.



Ao finalizar sua entrevista à imprensa, Lula afirmou que o Brasil criou 2 milhões e 200 mil novos postos de trabalho em 2008. "O Obama [presidente eleito dos Estados Unidos] disse que vai criar 2 milhões e 500 mil até 2011. Se já criamos tanto emprego agora é porque ainda temos muita gordura para queimar", ressaltou.