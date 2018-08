XX Conferência Nacional dos Advogados terá abertura nesta terça-feira (11) Evento ocorre em Natal até sábado (15) e terá mais de 130 palestras; Fernando Haddad e Tarso Genro confirmaram presença.

A XX Conferência Nacional dos Advogados, que ocorre em Natal até o sábado (15), terá a sua abertura oficial às 19h desta terça-feira (11). O evento, que contará com a participação de representantes de 15 países, terá mais de 130 palestras e contará com a participação dos ministros da Educação, Fernando Haddad, e da Justiça, Tarso Genro.



Ocorrendo a cada três anos, a sede da Conferência Nacional dos Advogados estava sendo disputada por Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte, com os potiguares vencendo a disputa. Neste ano, o tema do encontro será “Estado Democrático de Direito x Estado Policial: Dilemas e Desafios em Duas Décadas de Constituição”.



As palestras e os demais eventos irão ocorrer simultaneamente em todas os pavilhões do Centro de Convenções, tratando desde temas relacionados às questões trabalhistas, até as mulheres de carreira jurídica.



Como convidados especiais, o ministro Fernando Haddad irá proferir palestra sobre o Ensino Jurídico no país, na quarta-feira (12), e o ministro Tarso Genro, na sexta-feira (14), trata sobre a o processo de Anistia da época de João Goulart. Além deles, representantes de outros países também participam do evento.



Ao todo, quinze nações estarão representadas na Conferência: Espanha, Portugal, Alemanha, Cuba, Israel, Uruguai, Argentina, Bolívia, Paraguai, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Timor Leste e Macau. Todos os países enviarão juristas para participar do evento.



A XX Conferência Nacional dos Advogados, que será aberta às 19h desta terça-feira (11), terá suas atividades ocorrendo das 9h às 19h até o sábado (15).