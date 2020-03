Campeonato Carioca: Flamengo e Botafogo decidem liderança do grupo B As duas equipes já estão classificadas para a semifinal da Taça Guanabara.

A Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca terá oito partidas neste domingo (15.02), sendo o destaque o clássico Botafogo x Flamengo, no Maracanã, válido pelo Grupo B. As duas equipes já estão classificadas para a semifinal, por possuírem uma pontuação considerável (o Flamengo tem 16 pontos contra 15 do Botafogo; bem atrás, está o Mesquita, terceiro do grupo com 8 pontos) ; o clássico, basicamente, decide quem encerra esta fase como líder do grupo.



Outros jogos



Grupo A



Fluminense x Tigres do Brasil

Madureira x Vasco da Gama

Resende x Americano

Cabofriense x Duque de Caxias



Grupo B



Boavista x Bangu

Macaé x Friburguense

Volta Redonda x Mesquita