Muro baixo na Delegacia de Plantão da Zona Norte facilita entrada de objetos

De acordo com policiais da delegacia, a prática é comum e pode ser vista facilmente todos os dias. Na segunda-feira (12), às 16h, a polícia impediu uma tentativa de fuga dos presos que já tinham serrado uma das grades da cela um.A equipe do Nominuto.com esteve no local na tarde desta terça-feira (13) e flagrou o momento em que os detentos estavam serrando a cela lentamente para não chamar a atenção. Quando perceberam a presença de nossa equipe, eles pararam.Quando os presos entregam as serras, geralmente outras estão escondidas em lugares como vasos sanitários, onde ninguém imagina que alguém coloque.Os policias já solicitaram à Delegacia Geral de Polícia (Degepol) que o muro fosse aumentado para evitar o acesso, mas até o presente momento nenhuma atitude foi tomada.As celas têm capacidade para seis presos cada uma, mas abrigam 35 detentos, 19 em uma e 16 na outra.