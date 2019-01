Receita libera consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda O dinheiro da restituição estará disponível na conta do contribuinte no dia 15 de dezembro, corrigido em 8,23%.

Brasília - A Receita Federal vai liberar amanhã (8) a consulta ao último dos sete lotes de restituição do Imposto de Renda 2008. O dinheiro da restituição estará disponível na conta do contribuinte no dia 15 de dezembro, corrigido em 8,23%.



Serão liberadas 451.062 restituições, totalizando um montante de R$732.995.661,85. Com o pagamento deste lote, o total de liberações pagas pela Receita em 2008 passa de R$9,5 bilhões, recorde de devoluções a pessoas físicas em um mesmo ano. Em 2007, o volume total de restituições foi R$8,69 bilhões.



Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou telefonar para 146 e informar o número do CPF. Quem não recebeu a restituição nos meses anteriores e não estiver incluído neste lote de restituições, está automaticamente na malha fina. Nesses casos, as restituições são liberadas em lotes residuais sem datas definidas, geralmente após apresentação de declaração retificadora.



Pelas normas do Imposto de Renda, quem não informou o número da conta bancária para crédito da restituição deve procurar uma agência do Banco do Brasil, ligar para qualquer agência ou para o BB Responde 4004-0001, nas capitais, ou 0800-729-0001 nas demais localidades e pedir a transferência para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança.



Se o contribuinte não concordar com os valores, deve sacar o dinheiro e reclamar depois à Receita.



Agência Brasil