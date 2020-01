Reunião de hoje à noite pode confirmar demissão do técnico do América

"Vai depender da reunião de hoje". A declaração do diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o "Peninha", ao, no início da manhã deste domingo (8) confirma a possibilidade de mudança no comando técnico do Alvirrubro. O treinador Marcelo Vilar pode ser demitido após encontro dos dirigentes esta noite, quando o presidente do clube, José Rocha, participa das decisões do futuro do time rubro depois do empate no sufoco com o Santa Cruz, sábado (7), no Machadão, por 1 a 1, pela 6ª rodada do Campeonato Estadual.

Peninha espera tomar a decisão de maneira sensata, mas vai depender dos membros que estão investindo no clube da Rodrigues Alves. A ameaça de eliminação precoce do 1º turno acelerou o processo de mudança, antes mesmo do clássico com o ABC, do domingo (15), no Machadão. Em seis jogos, o técnico conseguiu duas vitórias, três empates e uma derrota, somando 9 pontos, atualmente na quarta colocação.Caso a maioria decida pela saída de Marcelo Vilar, que já não vinha agradando a alguns dirigentes influentes do clube, inclusive o próprio presidente, José Rocha, alguns nomes estão sendo cogitados, tais como Ruy Scarpino, Ferdinando Teixeira, Didi Duarte e Pedrinho Albuquerque, os dois últimos estavam neste sábado no estádio Machadão.