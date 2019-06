Diguinho acerta com o Fluminense Tricolor vence Fla-Flu dos bastidores e apresenta o ex-volante do Botafogo

Antes mesmo de a bola rolar para a temporada 2009, o Fluminense venceu o primeiro Fla-Flu do ano e apresentou nesta terça-feira, dia 6 de janeiro, o volante Diguinho, que vestiu a camisa do Botafogo nos últimos anos e assinou agora com o Tricolor até 2012. Ele é o nono reforço apresentado pelo clube e seguiu às 15h junto com seus novos companheiros para Águas de Lindóias/SP, onde acontecerá a pré-temporada.



As novidades não devem parar no ex-botafoguense. O coordenador de futebol Alexandre Faria revelou que o meia argentino Dario Conca e o lateral Leandro devem ser apresentados na quarta-feira, dia 7, já no interior paulista. Faria se reúne nas próximas horas com o empresário do argentino e confirmou que com o lateral-esquerdo as bases salariais estão acertadas, restando apenas a liberação do Porto.



Na apresentação que ocorreu no Salão Nobre das Laranjeiras, Diguinho apontou vários motivos para optar pelo Fluminense e não acertar com o Flamengo. “Pesou muita coisa para eu vir para cá, entre eles a visibilidade que terei, a qualidade dos treinamentos e a oportunidade de aparecer na mídia. Acredito que se fosse para o Flamengo iria ser mais difícil meu começo por lá”, disse o volante.



Sobre estar vindo de um rival do Tricolor carioca, o jogador disse que não deverá encontrar resistência por parte dos torcedores e que conquistará cada um por conta de seu estilo de jogo. “Espero que minha relação com os torcedores seja a melhor possível. Estou vindo com a idéia de fazer história no clube”, disse Diguinho, que diz não sentir responsabilidade em substituir Arouca, negociado com o São Paulo. “Arouca é um grande jogador, fez história no Fluminense, mas estou aqui para escrever a minha”, concluiu.





