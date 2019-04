Torcedores do América aprovam contratações

Há duas semanas o América anunciou boa parte dos reforços para o Campeonato Estadual de 2009. Alguns jogadores já eram conhecidos da torcida, como é o caso do meia Alexandre Messiano, atleta com passagem pelo Internacional de Porto Alegre e Atlético Mineiro e de Onildo, jogador que veio do Náutico, time que disputou a primeira divisão em 2008.No entanto, dos 13 reforços anunciados para a disputa do campeonato potiguar, grande parte do novo elenco alvirrubro é desconhecido da torcida. A explicação dada pela diretoria e pelo técnico Marcelo Vilar é que o clube vive uma nova fase, sem “estrelas” e que visa a redução da folha salarial. O exemplo disso é que no Estadual de 2009, dois atletas vêm do juniores do clube.Na apresentação dos jogadores no último dia 15, a torcida compareceu ao CT Abílio Medeiros, em Parnamirim, para conhecer as novas armas do time que serão usadas para quebrar um jejum de cinco anos sem um título estadual. As novas caras não surpreenderam os torcedores que entoaram em coro de desaprovação a Marcos Pires, um dos diretores do clube.Passadas duas semanas desde a apresentação, a equipe do

perguntou aos torcedores qual nova impressão acerca dos novos atletas do time. Para Augusto Varela, um dos organizadores da torcida rubra, os novos nomes do clube foram recebidos de forma positiva, apesar do desencanto inicial.Ele revelou que nomes desconhecidos podem fazer a diferença ao longo do campeonato e exemplificou o caso de Magal e Júlio Terceiro. “Quem eram eles quando chegaram ao América? Eu vejo a entrada dos novos jogadores com muito otimismo. Eles são atletas que vieram para trabalhar e tentar um lugar na Série B em 2009. Além disso, passaram pelo crivo da diretoria e do técnico”, explicou.O torcedor Luiz de França disse que prefere esperar o início do campeonato para falar algo dos atletas recém-chegados à casa. Ele falou da questão do corte de gastos do clube e disse que o América não pode não pode investir na contratação de jogadores caros. França lembrou de jogadores que passaram pelo time, mas que não tiveram muita repercussão.Ele também falou da importância de um bom Estadual para a continuidade dos atletas no clube. “Alguns dos novos contratados estão vindo do São Paulo e Corinthians e querem se fixar um algum clube para que possam servir de vitrine. A Série B é uma boa oportunidade para eles que querem fazer parte de um time grande”, disse.Outro torcedor, Henrique Bonifácio, falou que o time deve apostar em renovação e colocar as fichas na revelação de novos talentos. Ele destacou Cacá, jogador que pode despontar como destaque na competição. Henrique ressaltou a importância de formar um time para o Estadual e, depois, caso surja a necessidade, contratar novos reforços para o Brasileiro.“Eu estou confiante no time, mas não tenho como, de fato, dizer que é bom, pois não os vi jogar. A minha esperança é que a garotada se empenhe em fazer o melhor”, concluiu.