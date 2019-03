Popularidade de presidente Lula atinge recorde histórico, aponta CNI/Ibope A pesquisa indica que 73% dos brasileiros classificaram o atual governo como ótimo ou bom.

Brasília - Pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta segunda-feira (15) revela que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu um recorde histórico, nunca antes alcançado pelos presidentes da República desde a redemocratização do país. A pesquisa indica que 73% dos brasileiros classificaram o atual governo como ótimo ou bom – um ponto percentual superior à avaliação do ex-presidente José Sarney, em setembro de 1986.



Somente 6% dos entrevistados consideraram o governo Lula ruim ou péssimo. Os melhores resultados da avaliação do presidente são registrados entre pessoas com faixa de renda de até um salário mínimo. Desses, 81% apontaram o governo como ótimo ou bom e apenas 3% como ruim ou péssimo.



Entretanto, a avaliação do presidente também apresentou melhora significativa no grupo com remuneração superior a 10 salários-mínimos. Neste segmento, 49% consideravam o governo ótimo ou bom em setembro. Agora, o índice chega a 60%.



De acordo com o diretor de relações intitucionais da CNI, Marco Antonio Guarita, a melhora no índice de avalição do presidente Lula se deve às primeiras medidas adotadas pelo governo para conter os efeitos da crise econômica mundial no país. Para 62% dos entrevistados, a atuação do governo neste assunto é ótima ou boa.



"Já havia uma tendência de crescimento da avaliação positiva tanto do governo quanto do presidente. Mas a crise nos parece ser um fator novo. E surpreendentemente aparece como um elemento que reforça a avaliação do governo. Boa parte da população registra conhecer a crise, confere a ela uma grande importância, mas entende que as medidas que o governo vêm adotando trazem resultados positivos", avaliou Guarita.



A pesquisa CNI/Ibope ouviu 2.002 entrevistados em 141 municípios, entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2008. A margem de erro é de dois pontos percentuais.



Mais cedo, a pesquisa CNT/Sensus, realizada de 8 a 12 de dezembro, também apontou números favoráveis ao governo Lula. A avaliação positiva do governo chegou a 71,1%, e a avaliação negativa a 6,4%. Em setembro de 2008, a avaliação positiva era de 68,8%, e a avaliação negativa, 6,8%.



A mesma pesquisa apontou que a aprovação do desempenho pessoal de Lula subiu a 80,3% em dezembro, ante 77,7% em setembro deste ano. A desaprovação chegou a 15,2%. Em setembro de 2008, a desaprovação era de 16,6%.