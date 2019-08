História da Urbana é marcada por investigações Há dez anos, vereadores instalaram uma cei para apurar denúncias de superfaturamento.

A Urbana já foi alvo de investigações por parte da Câmara Municipal de Natal, do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, todas elas por crimes contra a ordem tributária. Denúncias e escândalos apontando para a existência de uma "máfia do lixo" surgiram, mas todas acabaram abafadas e caíram no esquecimento popular - isso porque tinham como mentores políticos e empresários influentes na sociedade potiguar.



A exceção dessa regra se deu em 1999, quando a Câmara Municipal criou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Urbana. Essa CEI era presidida pelo vereador Edivan Martins e teve Dickson Nasser como relator. O vereador Enildo Alves e os ex-vereadores Renato Dantas e Fernando Lucena compunham a Comissão como membros.



A CEI foi iniciada em 8 de janeiro daquele ano para apurar uma série de denúncias de superfaturamento em contratos da Urbana. O resultado foi que o documento foi enviado ao Ministério Público, que instaurou um inquérito civil.



Em seguida, os promotores de Defesa do Patrimônio Público requisitaram que a Polícia Civil também investigasse as denúncias. Com isso, no mesmo ano o delegado Matias Laurentino dos Santos Filho, então titular da Delegacia Especializada em Defesa do Patrimônio Público (Dedepp, atual Deicot), instaurou um inquérito policial.



Após alguns meses de investigação, o delegado concluiu as apurações e encaminhou o inquérito ao MP. Os promotores então denunciaram sete pessoas por peculato (apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio) em 29 de janeiro de 2002.



Caso condenados no processo número 001.99.016550-8, que corre na 8ª vara Criminal de Natal, os denunciados Bernardo Freire Romano, Edson Teixeira da Silva, Francisco Euclides Barreto Carneiro, Jailton José Barbosa Tinôco, José Irandi Protásio Nunes, Rilke Barth Amaral de Andrade e Vicente da Costa Barbosa podem pegar pena de 2 anos a 12 anos de reclusão e ainda pagarem multa.



O Nasemana entrou em contato com o administrador de empresas e consultor na área de Limpeza Urbana e Meio Ambiente Enio Noronha Raffin. Ele já exerceu as funções de diretor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), uma autarquia vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e é autor do livro "Máfia do Lixo al Kartell", editado e publicado em 2004.



Para o gaúcho, o município de Natal "se vê envolvido com problemas na área de limpeza urbana". "Natal produz diariamente algo em torno de 1.300 toneladas de resíduos sólidos urbanos. O que pude apurar até o momento é que a prefeita recém-empossada Micarla de Sousa Weber tem pela frente um imbróglio monumental no lixo".



O consultor chegou a "estudar" o problema do lixo em Natal. "Recentemente o presidente da Urbana, jornalista Bosco Afonso, determinou a demissão dos funcionários terceirizados que estavam lotados na empresa, mas com desvio de função, para outras secretarias municipais. Bosco Afonso tomou a decisão ao identificar os 420 funcionários terceirizados contratados pelo Município com as empresas Líder e Marquise".



Ênio Raffin disse que a Urbana "estava sendo responsabilizada por uma mão-de-obra que era praticada por outros órgãos municipais. O acréscimo na folha de pagamento da Urbana com esses trabalhadores terceirizados correspondia a R$ 800 mil. O gestor observou que a empresa Urbana responde a mais de 500 processos trabalhistas. Na Prefeitura do Natal há 300 pessoas aprovadas em concurso público da Urbana", apurou.



O consultor Ênio Raffin concluiu a análise dizendo que "tudo indica que a prefeita Micarla de Sousa deverá determinar uma profunda investigação nos contratos municipais para maior transparência na área de limpeza urbana e prestação de serviços terceirizados".