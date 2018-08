América joga mal, arranca empate e respira aliviado

O América apresentou problemas. A defesa estava desarticulada, visivelmente sentindo a falta de Júlio Terceiro, os alas não funcionavam bem, e o meio-campo vivia das boas jogadas de Saulo, e da habilidade de Cascata em jogadas individuais. No ataque, Marcelo Nicácio e Tony não incomodavam ninguém. Prenúncio ruim.



Para completar, em falhas da defesa e do goleiro Fabiano, o Gama fez 2 a 0, e parecia que o América viveria um desastre, mas as coisas foram de corrigindo, e mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um homem a menos, o América empatou estádio Mané Garrincha na noite desta terça-feira (04) e, de certa forma, respira aliviado.



O resultado, da forma como aconteceu, perturbou o time da casa, mas diante de tanta mediocridade, o América até poderia ter vencido a partida, não fosse a expulsão de Maranhão, e compulsão que Scarpino tem por colocar jogadores em campo para se fechar na defesa.





Adriano Magrão fez os dois gols do Gama, mas Saulo fez o primeiro do América ( um chute de fora da área que bateu no travessão e atravessou a linha), mas arbitragem colocou para Nicácio na súmula, 2 a 1, resultado do primeiro tempo. E Saulo também marcou o segundo, em chute de falta que resvalou no defensor e atrapalhou o goleiro do Gama.



Com este empate, o América vai somando ponto quase como como num arrastão, enchendo o balaio aos pouquinhos, e agora chegou aos 39 pontos ganhos, abrindo seis de vantagem para o Criciúma, primeiro time da zona de rebaixamento. E assim, ocupa o 16º lugar na tabela. Já o Gama continua na penúltima posição, com apenas 34 pontos. A equipe de Brasília fica cada vez mais próxima da Série C em 2009.





De novo, o grande destaque do América foi o meiocampista Saulo, que além dos gols, fez a melhores jogadas do América. Cascata esteve bem, mas sentiu cansaço e leve contusão no final, pedindo para sair. Dos jogadores que entraram no decorrer da partida, apenas o garoto Alexandre teve função definida e ajudou muito em fechar os claros na defesa. Bruno Moreno e Jimmy nada acrescentaram. No restante da equipe,Daniel, Robson, Adalberto,foram bem, Fabiano, Elias e Luís Maranhão, tiveram atuações discretas. Vandinho e Marcelo Nicácio deixaram a desejar.







Próximos Jogos

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira, pela 35ª rodada da Série B. O Gama joga sua sorte contra o Paraná, às 19h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Já o América-RN entra em campo às 21h45, no Machadão, em Natal, para enfrentar o Bragantino.



Ficha Técnica





Gama

André Zandoná; Edylton, Pedro Paulo, João Vitor e Rodrigo Ninja; André Silva, Júlio César (Alisson), Edimar (Maia) e Thiaguinho; Bebeto (Landu) e Adriano Magrão.

Técnico: Jean Cláudio.



América-RN

Fabiano; Daniel, Robson e Adalberto; Elias, Saulo, Luís Maranhão, Toni (Jimmy) e Vandinho; Cascata (Bruno) e Nicácio (Alexandre).

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília – DF

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Cartões Amarelos: João Vítor, Landu, Maia, André Silva (Gama)