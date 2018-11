Robenilson acredita que haverá consenso na eleição da Femurn

Maiara Cruz Robenilson defende a candidatura do prefeito eleito de Lajes, Benes Leocádio para ser seu sucessor.

Robenilson Ferreira (PMN) defende a candidatura do prefeito eleito de Lajes, Benes Leocádio (PP) para ser seu sucessor. Segundo ele, o nome conta com a simpatia do presidente da Assembléia Legislativa Robinson Faria (PMN) e do presidente estadual do PMDB, Henrique Alves.Agora resta saber se este também é o desejo da governadora Wilma de Faria ou dos outros líderes partidários. Além de Benes tem mais três pleiteando o cargo, um deles é o prefeito de Janduís Salomão Gurgel que é do PT, partido que esteve ao lado de Wilma na eleição municipal de Natal.Ainda indefinida está a candidatura de Jaime Calado (PR), eleito prefeito de São Gonçalo do Amarante. Ele tem evitado falar sobre o assunto.Na eleição passada o cargo era pleiteado pelo prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PSB). Mas um acordo entre os líderes acabou entregando a função para Zé Lins de Currais Novos e, Robenilson ficou como vice. Por causa disso “até hoje o pesebista não contribui com a Federção”.A votação que geralmente ocorre em meados de dezembro foi adiada para janeiro. “Havia uma contradição no nosso estatuto, pois como é que um prefeito que vai sair escolhe o representante no lugar do que foi eleito? Então mudamos isso”, justifica Robenilson Ferreira.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (26).