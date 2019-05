Entidades médicas falam sobre relatório apresentado à prefeita eleita de Natal

Os presidentes do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, da Associação Médica, Álvaro Barros, do Conselho Regional de Medicina, Luís Eduardo, e da Cooperativa dos Anestesiologistas, Madson Vidal, concederão entrevista coletiva nesta terça-feira (30), às 10h, na Associação Médica.Eles irão falar sobre o relatório apresentado a prefeita Micarla de Sousa,solicitando a decretação de calamidade pública na saúde do Município e o vencimento dos contratos do Estado com as cooperativas nesta quarta-feira (31).Com o vencimento do contrato mais de dois mil procedimentos realizados por mês por várias especialidades serão encerrados nos hospitais Walfredo Gurgel, Maria Alice Fernandes, Deoclécio Marques e Tarcísio Maia, além de toda a rede privada conveniada.Entre eles estão: Itorn, Memorial, Médico Cirúrgico (ortopedia); hospital do Coração, Promater, Natal Center (cardiologia); Luís Antônio (oncologia); Varela Santiago (pediátrico).

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Médicos