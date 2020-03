Gás de pimenta interrompe Alecrim x Potiguar de Mossoró por cinco minutos A partida já foi reiniciada; o vento teria trazido o gás de fora do Machaão

O jogo Alecrim x Potiguar de Mossoró foi interrompido por cerca de cinco minutos: pelo menos quatro jogadores do Alecrim passaram mal com "spray" de pimenta, trazido com o ventro de uma área externa do estádio Machadão onde policiais atuavam para conter torcedores.



Dos atletas, os mais afetados foram Everton, Eduardo e Da Silva - que sentiram os olhos e a boca ardendo.



Após os instantes de interrupção - onde o médico do Alecrim chegou a fazer sinal para a ambulância - e muita água, a partida foi retomada há poucos instantes.



Neste momento (30 minutos, segundo tempo), a partida está empatada - 2 a 2, gols de Torona e Cledinaldo para