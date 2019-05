Paulinho Macaíba não teme concorrência e quer Washington como titular

Júlio Pinheiro Paulinho Macaíba é esperança de gols para o ABC no estadual.



Júlio Pinheiro Tiago Gaúcho confiante em seu futebol e na vaga entre os 11.

Criados nas categorias de base do São Gonçalo, Macaíba e Washington passaram por vários clubes do país atuando juntos. Na campanha do Campinense, os atletas foram considerados peças fundamentais para o acesso e querem repetir as boas atuações com a camisa do alvinegro potiguar.“A gente joga junto desde 2002, então temos um entrosamento muito grande mesmo. Vou buscar o meu espaço no time e ele vai buscar o dele, e quero que a gente tenha sucesso para que ele continue me colocando na cara do gol e eu, de vez em quando, o coloque também”, brincou o jogador.A disputa de Washington será com o “prata da casa” Coimbra, além dos também recém-contratados Marcos Paraná e Tiago Gaúcho. O último, por sua vez, disse que não vai fazer corpo mole no elenco.“Vou brigar pela vaga de titular. Sempre fui muito empenhado nos times por onde passei e aqui não será diferente”, disse o meia que veio do futebol da Indonésia, onde chegou por indicação de ex-companheiros do Ceará. As características do jogador, segundo o próprio atleta, são os chutes de longa e média distância e a força para recompor o meio de campo.“Sou um meia que alia a força e marcação com a parte técnica. Corro o tempo todo”, explicou Tiago Gaúcho.