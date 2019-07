Fábula infantil retrata diferenças e enaltece as virtudes de cada um

Divulgação Djair Galvão volta ao RN para lançar livro

“O saci nasce com duas pernas, quando o ‘normal’ seria ter apenas uma. É um trabalho contraditório porque algo que deveria ser uma vantagem inviabiliza a relação dele com os que estão a sua volta”, explica o autor.Ao utilizar criaturas com características diversas, Djair Galvão mostra o preconceito ao qual muitas pessoas são submetidas na sociedade.“Outros personagens entram na história para fazer o contraponto. Mula-sem-cabeça, Curupira e outros passam a idéia de que tem eu se destacar as virtudes de cada um”, diz.“O Saci de duas pernas” pode ser utilizado como instrumento pedagógico infantojuvenil para a compreensão da inclusão social de portadores de deficiências físicas.Nascido em Caicó, Galvão começou atuando em rádios e jornais do interior do Rio Grande do Norte e de Natal. Foi para São Paulo em 1990. É professor de História e desde 2006 atua na assessoria parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo.