Aprovados em concurso da saúde se apresentam Até a última quarta-feira (21), 73 médicos assumiram seus postos.

A Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde contabilizou até a manhã desta quarta-feira a apresentação de 430 aprovados no último concurso promovido pelo Governo do Estado. Para a investidura no cargo, os concursados devem comparecer ao Centro de Formação Pessoal (Cefope) até o dia 2 de fevereiro. O tempo médio para a posse dos novos servidores do Estado é de aproximadamente 20 dias, exceto para os médicos convocados em caráter emergencial, que assumem os cargos imediatamente.



Dos 131 médicos convocados e nomeados em caráter emergencial pela Sesap, 73 já assumiram. Eles têm sido encaminhados aos hospitais Walfredo Gurgel, Deoclécio Marques, Santa Catarina e Hospital Infantil Maria Alice. Outros profissionais irão atuar nos hospitais Alfredo Mesquita, em Macaíba, e Monsenhor Antônio Barros, em São José de Mipibu. Os médicos nomeados emergencialmente são especialistas em cirurgia geral (24), ortopedia (11), pediatria (17), anestesiologia (14), UTI adulto (7) e UTI infantil (2).



Documentação

Os concursados deverão apresentar ao Cefope cópia e original de RG; CPF; Título de Eleitor com comprovação de quitação eleitoral; comprovante de estado civil; comprovante de escolaridade; certificado militar (para os homens); Carteira de Trabalho e Previdência Social; Inscrição PIS/PASEP; diploma de conclusão do curso superior da área específica à qual se submeteu; diploma ou certificado de especialidade na área de formação para a qual concorreu à vaga; Diploma ou certificado de conclusão de cursos técnico específico; carteira de identidade do conselho regional de classe ou categoria profissional; certidão de nascimento ou casamento e de nascimento dos filhos menores, se houver; declaração de bens e valores e de acúmulo de cargos (estas a serem preenchidas no local de apresentação) e laudo médico fornecido por comissão permanente de inspeção médica oficial.



Além desses documentos, os novos servidores deverão ser submetidos a exames parasitológico de fezes; hemograma com contagem de plaquetas; VDRL; Sumário de urina com sedmentoscopia; Raio-X do tórax em P.A. com laudo de radiologista; atestado de sanidade mental emitido por médico psiquiatra; glicemia de jejum; dosagem do PSA para candidatos do sexo masculino com idade igual ou superior a 40 anos; citologia oncótica; mamografia para candidatas com idade superior a 35 anos; atestado de ginecologista / obstetra assistente para gestantes isentas de exames radiológicos; anti-HVC e anti-HBS; eletrocardiograma com parecer do médico cardiologista e comprovante de vacina anti-tetânica, dupla-viral, hepatite e rubéola. A comissão poderá solicitar outros exames do candidato, caso julgue necessário.



Outras informações sobre apresentação, documentação e investidura no cargo podem ser adquiridas com a comissão do concurso pelo telefone 3232-1962.



Com informações da Assecom.