Plano de Mobilidade Urbana de Natal será finalizado em maio

Ana Paula Oliveira Sílvio Rocha: STTU estuda proposta para alterar traçado de determinadas linhas de ônibus.

A informação foi dada na manhã desta quinta-feira (29) pelo secretário adjunto de Transporte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (STTU), Silvio Rocha Medeiros.Segundo ele, só a partir desses estudos é que a secretaria poderá direcionar as ações. No entanto, ele antecipa que o setor de transporte público será um dos mais alterados.“Existe uma proposta para alteração do traçado de determinadas linhas de ônibus. Tudo isso, de acordo com os novos anseios e desejos dos usuários, que serão explicitados no Plano”, explica.Porém, o adjunto adiantou que há a necessidade de criar 12 novos pontos em Natal. Entre eles, estão os bairros de Igapó, Lagoa Azul, Redinha, Centro, Alecrim, Lagoa Nova, Ponta Negra, Cidade Satélite e Cidade da Esperança.“Alguns bairros possuem vida própria e o sistema atual não contempla, pois está obsoleto. O usuário que reside em determinados bairros da Zona Norte tem mais facilidade em pegar um ônibus e ir ao Midway Mall e ao Walfredo Gurgel do que ir ao Norte Shopping e ao Maria Alice Fernandes”, exemplifica.Ele não soube precisar quantas linhas novas serão colocadas em circulação, mas afirma que provavelmente as linhas serão licitadas. Sobre as licitações, o secretário adjunto informou que a previsão é de que o processo esteja sendo iniciado no primeiro semestre de 2010.“Para isso, provavelmente na próxima semana a STTU estará constituindo uma comissão para elaborar termo de referência para a contratação de empresa para montar a licitação”.Atualmente, Natal possui 588 ônibus em circulação, de sete empresas. Juntos, eles são responsáveis por 4.901 viagens por dia. Os veículos estão divididos em 103 linhas.

Permissão

Segundo o secretário adjunto de Transporte da STTU, Silvio Rocha Medeiros, as permissões públicas caducam em 2010 e o Ministério Público já entrou com uma ação para que sejam feitas licitações. “A Prefeitura de Natal está tendo o maior cuidado para com esse assunto. A licitação é prevista na Constituição”, diz.