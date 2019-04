Governo Federal libera R$ 50 milhões para estradas do RN A verba irá para a conclusão das obras de implantação da BR-226. O governo estadual entre com uma contrapartida de R$ 7,6 milhões.

O governo federal vai liberar mais R$ 50 milhões para a conclusão das obras de implantação da BR-226, entre Currais Novos e a divisa com o Ceará. A notícia foi dada pela ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, à governadora Wilma de Faria.



A rodovia, que vai custar cerca de R$ 76,5 milhões, foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, com a liberação dos recursos, terá condições de ser concluída no ano que vem.O governo estadual entre com uma contrapartida de R$ 7,6 milhões.



A BR-226 possui extensão total de 71,2 quilômetros, ligando o Rio Grande do Norte ao Ceará. Quando concluída, a rodovia irá cortar as cidades de Currais Novos, Florânia, Jucurutu, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Patu, Janduis, Messias Targino, Frutuoso Gomes, Almino Afonso, Antônio Martins e Pau dos Ferros.



Segundo o diretor geral do DER, Jader Torres, mais de 40% da obra já foram executados. "Concluímos o trecho de 10 quilômetros entre Almino Afonso e Frutuoso Gomes e, atualmente, estamos na fase de implantação do trecho de 30 quilômetros que corta as cidades de Frutuoso Gomes, Antônio Martins e Pau dos Ferros", informa.



Além de investir recursos de contrapartida para implantação de rodovias federais, como a BR-226 e a Estrada do Melão, na região de Mossoró, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 290 milhões em obras de construção, reconstrução e conservação de rodovias.



A maior parte dos recursos, cerca de R$ 224,7 milhões, será destinada à implantação de 605,7 quilômetros de novas estradas. Outros R$ 53,4 milhões serão aplicados na reconstrução de rodovias e R$ 12,3 milhões na conservação de trechos. Os investimentos são os maiores já executados pelo governo estadual na renovação da malha viária potiguar.