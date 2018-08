Reprodução Especial marca a entrega do título de cidadão norte-rio-grandense a Suassuna.

está com mais uma parceria. Dessa vez, vários vídeos gravados pela TV Assembléia começarão a fazer parte do conteúdo do portal. O primeiro da série é com o escritor paraibano Ariano Suassuna. A entrevista foi gravada na sua casa, no bairro do Engenho Velho, em Recife.O especial marca a entrega do título de cidadão norte-rio-grandense a Suassuna e também é uma homenagem aos 80 anos de vida do autor. Participaram da entrevista os jornalistas Diógenes Dantas, Maralice Freitas e o escritor Carlos Newton Júnior.Confira o vídeo aqui