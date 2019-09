Patu: mulher de Ednardo Moura tem candidatura a prefeita homologada em convenção

Josenildo Carlos Emocionada, candidata exalta liderança do marido.

Os partidos PSB, PV, PT, DEM e PR celebraram a coligação Justiça e Paz e homologaram Evilásia Gildênia como candidata a prefeita e Gorete Dantas para vice. A primeira é mulher do ex-prefeito Ednardo Moura (PSB), que foi eleito no pleito passado, mas teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral.Gorete Dantas é filha do ex-vereador João Fernandes Dantas e participa da chapa no lugar do professor Aluisio Dutra (PT), que na eleição passada disputou como vice de Ednardo.Estiveram presentes à quadra do Campus Avançado da Uern de Patu, local da convenção, os deputados João Maia (PR) e Gilson Moura (PV), o presidente do PT Potiguar, Geraldo Pinto e várias lideranças locais.Num discurso marcado pela emoção, a candidata Evilásia ressaltou a liderança do marido: “Serei eleita prefeita de Patu para ser feita justiça a este homem”, disse, apontando para Ednardo Moura.Nesta terça-feira (27), PMDB, PPS, PMN, PTB, PCdoB e PDT realizam convenção para escolher a outra chapa que disputará a eleição suplementar.O Tribunal Superior Eleitoral anulou os votos do ex-prefeito Ednardo Moura em virtude da presença dele na lista negra do Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da União.Com a cassação de Ednardo, o Tribunal Regional Eleitoral determinou que o cargo de prefeito fosse ocupado pelo presidente da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro, até que outra eleição fosse realizada.