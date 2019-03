Isenção de IPI na compra de caminhões está no Diário Oficial Redução do imposto sobre a compra de caminhões será de 5% para zero.

Brasília - O governo resolveu estender aos veículos de carga o benefício da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dada aos carros. Decreto publicado nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União reduziu de 5% para zero o imposto incidente na compra de caminhões.



A redução vale para os estoques nas concessionárias, que vão poder pedir de volta o valor que pagaram a mais no IPI antes da medida. Calcula-se uma renúncia fiscal de R$ 300 milhões com a norma.



Há uma semana, como forma de estimular a produção das montadoras que viram as vendas caírem diante da crise, o governo anunciou medida para reduzir o IPI dos carros, possibilitando a redução a zero do imposto para as versões populares.