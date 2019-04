Virna aceita ser assessora especial da Secretaria de Esporte e Lazer, mas à distância

Divulgação Virna Dantas: morar em Natal, só em 2010.

Virna pretende voltar a morar em Natal, de onde saiu com apenas 14 anos, apenas quando encerrar sua carreira, programada para final de 2009.Ela recebeu o convite nesta segunda-feira (22) do deputado federal Fábio Faria (PMN) e de seu pai, o deputado estadual Robinson Faria (PMN), e ainda não conversou com o novo secretário municipal de Esportes, o veterinário João Ananias, e com Micarla de Sousa.Na próxima semana, Virna deverá falar com a nova prefeita sobre sua principal meta na pasta: ajudar crianças carentes. “Vou pedir o apoio dela para tirar essas crianças e adolescentes da rua, aproveitando os ginásios e estádios da cidade, que estão um pouco abandonados”, adiantou.A jogadora não falou sobre outros projetos. Enquanto estiver morando fora, será representada por pessoas de sua confiança, mais ainda não escolheu quais.O título de eleitor de Virna Dantas é do Rio de Janeiro, mas ela torceu à distância pela eleição da pevista, filha do seu antigo amigo, o ex-político e empresário, Carlos Aberto (

in memorian

).Sua indicação havia sido descartada por Fábio Faria no sábado (20), em entrevista ao

Nominuto.com

. Na ocasião, ele disse que “jamais a indicaria porque ela nem mora em Natal”.