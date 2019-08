Comissões Permanentes na Câmara Municipal de Natal estão pré-definidas

Elpídio Júnior Júlio Protásio diz que pouca coisa deve mudar no "esboço" das comissões.

Segundo o vereador, na terça-feira (20) pela manhã, as comissões devem se reunir para analisar as candidaturas. A partir deste encontro os vereadores definem a formação oficial das comissões.Na parte da tarde, a partir das 14 horas, todos os 21 parlamentares participam da convocação extraordinária para a leitura dos sete projetos do Executivo, que serão analisados e votados até o final da semana.Segue a ordem das Comissões e o candidato à presidência de cada uma delas:Bispo Francisco de Assis (PSB) – candidato a presidenteSargento Regina (PDT)Adão Eridan (PR)Ney Lopes Júnior (DEM)Aquino Neto (PV)Maurício Gurgel (PHS) – candidato a presidenteSargento Regina (PDT)Bispo Francisco de Assis (PSB)Raniere Barbosa (PRB) – candidato a presidenteHermano Morais (PMDB)Chagas Catarino (PP)George Câmara (PCdoB)Júlia Arruda (PSB)Franklin Capistrano (PSB) – candidato a presidenteAdão Eridan (PR)Maurício Gurgel (PHS)Luís Carlos (PMDB)Ney Lopes Júnior (DEM)Paulo Wagner (PV) – candidato a presidenteEdivan Martins (PV)Adão Eridan (PR)Bispo Francisco de Assis (PSB)Raniere Barbosa (PRB)Chagas Catarino (PP) – candidato a presidenteMauricio Gurgel (PHS)Paulo Wagner (PV)Edivan Martins (PV)Júlia Arruda (PSB)Sargento Regina (PDT) – candidata a presidenteLuís Carlos (PMDB)Hermano Morais (PMDB)Paulo Wagner (PV)Adenúbio Melo (PSB)George Câmara (PCdoB) – candidato a presidenteAdenúbio Melo (PSB)Aquino Neto (PV)Hermano Morais (PMDB)Franklin Capistrano (PSB)