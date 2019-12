Motoristas pedem socorro à polícia

Fotos: Zenaide Castro Reunião foi realizada no Comando da PM

Exibindo o número de 97 ocorrências, no período de outubro a dezembro de 2007, 155 assaltos de janeiro a dezembro de 2008, e 15 registros de janeiro deste ano até o dia 3 de fevereiro, o diretor de relações do trabalho do sindicato, José Evangelista de Lima, foi enfático ao afirmar que “viemos aqui pedir socorro à polícia”.Estavam na reunião o delegado de roubos e furtos, Márcio Delgado; a delegada Margareth Gondim; o cel. Araújo Silva, comandante do policiamento da capital; o cel. Ricardo Albuquerque, comandante do policiamento rodoviário estadual, e os responsáveis pelos batalhões.Segundo o sindicato, os locais mais críticos para assaltos a ônibus são o Loteamento Aliança (zona Norte), o Vale Dourado (próximo à Fábrica Guararapes), Igapó (antes do posto policial), o Parque das Dunas (no sentido Gramorezinho), o Jardim Lola, o bairro Planalto (nas imediações do forno do lixo) e Cidade Nova.O problema, de acordo com Evangelista, é que a maior parte das ocorrências não é registrada nas delegacias. “Os motoristas ficam com medo de desviar da rota para prestar queixa do assalto, já que a grande exigência das empresas de transportes urbanos é com relação ao tempo de percurso.Os empresários não querem que os motoristas deixem de circular para irem à delegacia”, enfatizou, exemplificando que do total de ocorrências registradas no sindicato apenas um pequeno percentual vai parar na delegacia.A solução apresentada pelo cel. Ricardo Albuquerque e pelo cel. Araújo Silva é que seja intensificada a fiscalização nas barreiras existentes em vários pontos da cidade, dando uma atenção especial aos transportes coletivos. E pediu que daqui a 15 dias voltassem a se reunir para fazer uma avaliação sobre o caso.“Não queremos ser novamente surpreendidos pela imprensa, como ocorreu agora, que os motoristas irão parar as atividades por falta de segurança”, brincou o cel. Araújo.