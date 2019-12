Micarla de Sousa visita crianças operadas no Varela Santiago Nesta quinta-feira (5) outras cirurgias serão realizadas na unidade de saúde.

crianças operadas emergencialmente na última quarta-feira (04) no Hospital Infantil Varela Santiago receberam no final da tarde, às 17 horas, a visita da prefeita Micarla de Sousa, que foi conferir de perto o resultado das cirurgias, depois que os especialistas, principalmente anestesiologistas, voltaram a atuar após a renovação dos contratos com as cooperativas médicas.



“Fiquei muito feliz e com a sensação do dever cumprido como gestora pública, ao saber que só hoje foram realizadas sete cirurgias, evitando o risco de morte para muitas crianças”, ressaltou Micarla de Sousa. Na última quarta-feira, foram feitas cirurgias nas áreas de neurologia e ortopedia pediátrica.



Nesta quinta-feira (05) ocorrerão outras nove cirurgias no Varela Santiago. “Até o final deste mês pretendemos realizar 300 procedimentos”, informou o diretor do hospital infantil, Paulo Xavier. O secretário municipal de Saúde, Levi Jales, também acompanhou a prefeita na visita a clínica de neonatologia e na UTI pediátrica, onde estavam as crianças operadas, que em sua maioria eram recém-nascidas.



A prefeita ainda informou que os recursos no valor total de R$ 1,5 milhão, retirados de parte da verba que seria destinada ao Carnaval deste ano, serão utilizados na reabertura das unidades de saúde do Guarapes, Mãe Luiza, Sandra Celeste (Dix-Sept Rosado) e maternidade das Quintas.



Paulo Xavier destacou a vinda da prefeita Micarla de Sousa ao Varela Santiago e sua disposição em resolver o problema, que já se arrastava há cerca de um mês. “Agora podemos ficar aliviados, pois com a realização das cirurgias muitas crianças não correm mais risco de morte”, enfatizou.



Durante a visita, o diretor do Varela Santiago lembrou que o hospital tem um contrato com a Prefeitura do Natal de R$ 317 mil, que se somando com os repasses do Governo do Estado, chega-se a uma verba mensal de R$ 600 mil. Como o hospital precisa de pelos menos R$ 1,2 milhão mensais para funcionar com toda a capacidade operante, a prefeita se comprometeu a analisar a possibilidade de aumentar os recursos que são repassados pelo município ao hospital infantil.



Crianças

Uma das crianças operadas que receberam a visita de Micarla de Sousa foi a recém-nascida Maria, de três dias. A criança tinha um estreitamento no esôfago que dificultava sua alimentação e a cirurgia de reconstrução do canal foi um sucesso. “Fico muito feliz que crianças como a pequena Maria tenham recebido o benefício da cirurgia e assim possam recuperar bem sua saúde”, destacou a prefeita.