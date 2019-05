Cepe ganha título inédito nos Masters Equipe petroleira venceu o Baraúnas de 1 a 0 na partida final.

O Cepe sagrou-se campeão inédito do Campeonato Estadual de Futebol Master. Na decisão, diante da forte equipe do Baraúnas, vice-campeã, a equipe petroleira venceu de 2 a 1 e ficou com o troféu José Ribamar Cavalcante, ofertado ao ganhador, homenagem justa ao desportista que vem realizando um trabalho de resgate da história de nossos ex-grandes ídolos do futebol.





O Campeonato foi realizado no período de agosto a dezembro de 2008 e contou com a participação de sete equipes: ABC, América, Arsenal, Baraúnas, Cepe, Macau e Potiguar. A partida final foi realizada sábado, dia 27, no estádio Osman Camilo, no bairro de Dix- Sept Rosado.



A premiação



Campeão- Cepe - troféu Ribamar Cavalcante.

Vice-Campeão - Baraúnas - troféu Capitão Edson.

Artilheiro - Vivi, (Baraúnas), seis gols -troféu Reinaldo Francisco.

Goleiro menos vazado - Ivan (Cepe), sofreu só quatro gols em cinco jogos - troféu César Etchevery.

Melhor árbitro: Silvio Cardeal

Melhores auxiliares: Frederico Cosme e Adeilma Luzia



Álvaro Brito, coordenador do campeonato, agradece ao vice-presidente do Sindicato dos Árbitros, Eduardo França pela grande ajuda para o sucesso do certame, assim como a todos os colaboradores que sempre estiveram lutando pelo melhor do campeonato.



O ex-craque aproveita para desejar um ano novo de muita prosperidade, paz, saúde e sucesso para todos os desportistas e amantes do futebol.