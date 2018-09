Câmara Municipal de Natal inicia discussão sobre Orçamento Geral do Município

Eupídio Júnior Carlos Santos: Comissão de Finanças tem até 15 de dezembro para apresentar versão final do OGM.

Participam desta reunião, com início marcado para 14h, os secretários de Planejamento, Administração, Desenvolvimento Comunitário, Controladoria e Tributação, que defenderão o melhor valor a ser destinado para suas pastas, e a equipe de transição da futura prefeita, que também poderá opinar.“Acho injusto aprovar um orçamento sem antes ouvir a equipe que assume em 2009”, justificou o vereador Carlos Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, sobre a presença de nomes da futura prefeita na Câmara Municipal ainda em novembro.Todas as Secretarias serão ouvidas até 15 de dezembro, quando encerra o prazo para a votação do OGM.Os vereadores também apresentam emendas destinando recursos para as Secretarias, especificando a fonte e discriminando os gastos. Como o Orçamento não pode ser alterado, as verbas são remanejadas de uma Secretaria para outra.