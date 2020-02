Operação Valquíria começa a ser exibido nos cinemas de Natal

Divugação

A sinopse do filme revela a história do Coronel Claus Von Stauffenberg (Tom Cruise) que, após ser gravemente ferido em uma campanha na África, volta à Alemanha e se envolve em uma conspiração para acabar com a ditadura em seu país.A única alternativa encontrada pelos conspiradores é assassinar Adolph Hitler, o Führer, e implantar um governo substituto. O destino e as circunstâncias levam o coronel a ocupar uma posição de destaque no complô. Ele não só terá de liderar todo o grupo como também terá de efetuar o assassinato de Hitler.Apesar de sabermos que Hitler não será morto, o filme funciona melhor ao se concentrar nas estratégias e nos planos dos conspiradores. Os esforços dos personagens enquanto buscam vulnerabilidades na estrutura do governo nazista.Operação Valquíria possui um elenco bastante requisitado e demonstra não falhar com as expectativas do público, apesar da grande quantidade de críticas que já recebeu.O filme estará sendo exibido nos cinemas Moviecom e Cinemark, a partir deste fim de semana.