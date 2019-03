Cultura popular dos mestres às crianças O projeto Conexão Felipe Camarão, patrocinado pela Petrobras, tem ajudado a mudar a realidade do bairro da Zona Oeste de Natal.

Das páginas de polícia para os cadernos de cultura dos jornais. O projeto Conexão Felipe Camarão tem ajudado a mudar a realidade e a imagem desse bairro da zona Oeste de Natal. Através dos ensinamentos dos griôs, palavra africana que significa mestres dos saberes, crianças e adolescentes resgatam a cidadania e preservam a cultura da comunidade.



O Conexão Felipe Camarão teve início há cinco anos quando a idealizadora e coordenadora geral, Vera Santana, inscreveu um projeto de registro fonográfico do auto do Boi de Reis do mestre Manoel Marinheiro no Programa Petrobras Cultural.



Vera, que é historiadora, nasceu e se criou no bairro de Petrópolis, depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde conviveu e trabalhou com gente como o antropólogo Darcy Ribeiro e o ator Amir Haddad. Ao voltar para Natal sentiu a necessidade de desenvolver um projeto que preservasse a cultura popular. “Com eles aprendi que a educação de qualidade não existe sem o conhecimento da cultura”.



O projeto foi aprovado, realizado, e depois ganhou uma dimensão maior. Nos quatro anos seguintes recebeu o patrocínio da Petrobras por escolha direta, ou seja, sem participar de editais.



Hoje, o Conexão Felipe Camarão atende a 400 crianças e jovens de 4 a 24 anos. O trabalho é feito de forma integrada com três escolas públicas do bairro: Escola Estadual Clara Camarão, Escola Municipal Veríssimo de Melo e Escola Estadual União.



No horário inverso ao da escola, as crianças e jovens freqüentam de segunda a sábado o projeto. Lá, eles têm aula de lutheria de rabeca e instrumentos percussivos, capoeira, flauta, musicalidade de rabeca e de auto do Boi de Reis, onde aprendem teatro, música e dança.



O Conexão ainda conta com uma sala de culturas colaborativas digitais, onde a tradição popular é passada por meio da tecnologia de ponta. A sala é um dos pontos de cultura do Ministério da Cultura.



As aulas têm a participação direta dos griôs, como dona Odaísa de Campos Galvão, viúva de mestre Manoel Marinheiro, e a filha, Neidinha de Pontes Galvão; Josivan, filho de Chico Daniel; e um dos poucos mestres vivos, seu Cícero Rabequeiro, de 87 anos. Dona Odaíza, inclusive, é a primeira dama do projeto e junto com as mulheres da comunidade costura roupas e os adereços para as apresentações dos grupos do projeto.



“Felipe Camarão tem uma cultura única no mundo inteiro. E esses mestres e griôs estão repassando essa cultura para a comunidade, como forma de preservação e difusão desse patrimônio”, explica Vera Santana.



O projeto, segundo Vera Santana, motivou a comunidade a se pensar como possível. “Eles perceberam a força da cultura, melhoraram a auto-estima e tomaram consciência do que o bairro e eles representam. Isso motivou a comunidade a se mobilizar, se organizar e buscar os seus direitos”,destaca.