Procurador-geral da CMN acionará Justiça caso contrato da PMN com BB não seja anulado

Vlademir Alexandre Prefeitura do Natal diz que decreto legislativo não anula contrato da PMN com BB.

De acordo com Gustavo de Souza, procurador-geral da CMN, o decreto legislativo foi baseado na lei orgânica do município, que determina ao prefeito Carlos Eduardo consultar o Legislativo antes do firmamento deste tipo contrato. No entanto, o procurador tem certeza do cumprimento do decreto por parte do município.“Se a Prefeitura vai cumprir ou não, é uma questão da assessoria jurídica. Vamos fazer o trâmite legal, publicar o decreto na quinta-feira (27) e, se por acaso não for cumprido, entraremos com os procedimentos legais cabíveis”, explicou.Pelo lado da Prefeitura di Natal, o procurador-geral do município Waldenir Xavier voltou a dizer que a medida da Câmara “não tem o efeito de anular o contrato”. No entendimento de Waldenir Xavier, o contrato só poderia ser anulado pelo Judiciário e, na atitude dos vereadores, “sem dúvida nenhuma, o caráter político prevaleceu”.“Além disso, o Judiciário só anula o contrato se houver alguma ilegalidade, e não vejo nenhuma ilegalidade no contrato”, disse Waldenir Xavier.