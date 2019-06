Chuva dá trégua em SC, mas previsão é de temporais para sexta-feira Há possibilidade, inclusive, de temporais isolados no estado e de queda de granizo, acompanhados de descargas elétricas e trovoadas.

As chuvas em Santa Catarina parecem ter dado um trégua diante do tempo firme e ensolarado registrado hoje (7) e que deve se manter até amanhã (8) em todo o estado. Mas, a previsão é de chuva intensa para sexta-feira (9) por conta do deslocamento de uma frente fria pelo mar.



De acordo com o último boletim divulgado pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), há possibilidade, inclusive, de temporais isolados no estado e de queda de granizo, acompanhados de descargas elétricas e trovoadas.