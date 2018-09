Prêmio da Mega-Sena paga R$ 1,5 milhão no sorteio deste domingo Segundo a Caixa, concurso da Mega-Sena será sorteado neste domingo (16), devido ao feriado de Proclamação da República, celebrado neste sábado (15).

O próximo sorteio da Mega-Sena, o de número 1.022, deve pagar R$ 1,5 milhão para o bilhete que acertar as seis dezenas.



Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso da Mega-Sena, de número 1.022, será sorteado neste domingo (16), devido ao feriado de Proclamação da República, celebrado neste sábado (15). Geralmente as dezenas são sorteadas às quartas e sábados.



O mineiro que acertou sozinho as dezenas do concurso 1.021 da Mega-Sena retirou o prêmio de R$ 18 milhões.



As apostas para concorrer ao próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 1,75.