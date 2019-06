Passeio de verão a caminho do sol

Divulgação Motociclistas de todo Estado confirmaram presença no evento

e a rádio 96 FMO passeio motociclístico “A caminho do Sol” será realizado no domingo, dia 25 de Janeiro de 2009, com concentração a partir das 8h e largada às 9h no estacionamento do Shopping Estação, na estrada da Redinha, e encerramento e chegada às 13h, no Cube da Caixa, em Pium.O percurso do passeio passará pelo Rio Potengi, Ponte Nilton Navarro, Praia do Forte, do Meio, dos Artistas, Areia Preta, Farol de Mãe Luiza, Via Costeira, Ponta Negra, Rota do Sol, Pium, Barreira do Inferno, Cotovelo e pelo maior Cajueiro do mundo em Pirangi do Norte.O valor da Inscrição por participante será de R$ 15.00 (1º Lote) que inclui camiseta do passeio e pulseira de acesso aos shows musicais com as Bandas Uskaravelho (Rock) e Cinzeiro de Motel (Forró Brega) no encerramento do passeio no Clube da Caixa, a partir das 13h, em Pium.As inscrições já estão sendo feita desde segunda-feira (5), em Peninha Moto Peças, fone: 3213-2883 e nas Lojas da Potiguar Honda, fone: 3232-6000 no horário das 8 às 18h.A entrega dos Kits acontecerá nos dias 23, 24 e 25 no stand do evento na praça de alimentação do Shopping Estação, onde a organização do passeio estará recebendo dos motociclistas 1 kg de alimento não perecível para doação as entidades carentes de Natal.Com um potencial extraordinário e um público formado basicamente por jovens, empresários, jornalistas e apaixonados por Motos, o passeio “A Caminho do Sol”, irá atrair um público na faixa etária dos 14 aos 65 anos, que transformaram o domingão das férias num dos melhores e mais organizados encontros de motociclistas do RN. Estão previstas 2 mil pessoas durante o evento .Moto Tribo Potiguar(Natal)Cangaceiros (Natal)B-17(Parnamirim)Aventureiros do Asfalto(Natal)Parnamirim Moto Clube(Parnamirim)Amigos do Asfalto (Santa Cruz)Cactus Moto Clube (Currais Novos)Asas Salineiras e Asas do Asfalto. (Macau)Estrada (Natal).Passeio de Verão - A Caminho do SolData: Domingo, 25 de janeiro a partir das 8 da manhã;Inscrições: R$ 15.00 (camiseta e pulseira) nas Lojas de Peninha Moto Peças, fone: 3213-2883 e nas Lojas da Potiguar Honda, fone: 3232-6000 no horário das 08 às 18h;Informações: Telepesquisa: 3620-5262.Shows: Bandas Uskaravelho e Cinzeiro de Motel no encerramento do passeio;Patrocínio: 96FM, Jornal de Hoje, JH 1ª Edição, SIM TV Canal 17,, Nova Schin, TV Ponta Negra, Shopping Estação, Clube da Caixa, ServGrafica, MaxMeio, Valor Imóveis, Art.Rique, Peninha Moto Peças, Potiguar Honda e Telepesquisa.Apoio: Revista Moto Clubes, Federação dos Motociclistas do RN, STTU, CPRE (Esquadrão Águia), ROCAM, Prefeituras de Natal e Parnamirim, Moto Clubes do RN e Governo do Estado.