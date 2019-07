Funcarte procura Rei Momo e Rainha do Carnaval

Os interessados em concorrer a Rei Momo e Rainha do Carnaval Multicultural 2009 – Pólo das Artes, realizado pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), podem se inscrever até o dia 23 de janeiro na Funcarte.O candidato a Rei Momo deve portar comprovantes de nacionalidade brasileira, de residência em Natal e de que tem mais de 18 anos e menos de 50, pesar mais de 100 quilos e levaratestado médico comprovando que está apto para as exigências do cargo.A aspirante a Rainha precisa, para se inscrever, estar munida também dos três primeiros comprovantes exigidos ao candidato a Rei Momo, além de xerox do RG, CPF e comprovante de residência, de não ser casada, de não ter nenhum compromisso que venha a comprometer o seu reinado e de atestado médico.

Inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval Multicultural 2009 – Pólo das Artes

Até dia 23 de janeiro, das 8h às 13h e das 14h às 17hCapitania das Artes, na avenida Câmara Cascudo, 434, RibeiraContato: 3232-4599