Procura por sebos de Natal está em alta

Segundo ela, ao adquirir os livros nos sebos, os pais podem economizar até 60% nos livros do ensino fundamental. Além disso, conta a proprietária, os pais têm a opção de permutar livros.“Aqui nós temos a opção de receber livros usados e efetuar trocas”, explica. Sobre a nova reforma ortográfica, ela afirma que o estabelecimento já dispõe, por exemplo, de dicionário adaptado.“Nós só temos mesmo o dicionário. Até porque só será obrigatório daqui a quatro anos. As próprias listas das escolas ainda não estão pedindo”.Na manhã desta quinta-feira (8), a dona-de-casa Katiane Michele de Medeiros estava comprando num sebo. “Consegui achar três livros e, eles estão em perfeito estado de conservação”, afirma.A cabeleireira Claudia Cunha disse que ligou para várias editoras. Mas, constatou, no entanto, que os sebos estavam com os preços mais baratos. “Comprei agora há pouco uns três livros didáticos para o meu filho, que vai cursar este ano o primeiro ano do ensino médio. A minha economia está sendo em torno de 30%”.