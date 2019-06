Novo presidente do Tribunal de Justiça vai implantar Programa de Apoio ao Apenado

Fotos: Elpídio Júnior Governadora cumprimentou novo presidente do Tribunal de Justiça, Rafael Godeiro.

"O meu tribunal foi pacífico e harmônico", disse o ex-presidente do TJ/RN.

“Em Minas Gerais, este programa é um sucesso. Acredito que no Rio Grande do Norte ele também possa funcionar. Na minha primeira semana a frente do TJ vou designar um juiz para passar dez dias na Penitenciária e avaliar todo o funcionamento do local para que possamos identificar meios que gerem economia no Rio Grande do Norte”, disse Rafael Godeiro.O PAC tem como objetivo fazer com que os apenados trabalhem nas unidades penitenciárias e possam desenvolver funções diversas que permitam ao estado economizar com as despesas dos próprios presos. “Não haverá distinção de apenado. Aquele que preencher os pré-requisitos poderá colaborar com o estado, e, a cada três dias de trabalho, um dia será reduzido da pena”.O novo presidente do TJ também prometeu continuar com o Programa Pauta Zero, TJ Economia e dar andamento a construção da Sede do Tribunal de Justiça. “Temos o terreno e o projeto, só falta agora o recurso para começarmos a obra”.Durante a cerimônia o desembargador ressaltou a importância do cargo que assume. “Com quarenta anos trabalhando em prol da justiça pra mim é um novo desafio. Principalmente porque pretendo dar continuidade a onerosa gestão do desembargador Osvaldo Cruz”, disse o novo presidente, lembrando a data em que assumia o cargo de juiz, em São Bento do Norte, há 25 anos.Também tomaram posse a vice-presidente do TJ/RN, desembargadora Célia Smith, o novo Corregedor, desembargador João Rebouças e a Ouvidora Geral de Justiça, Judite Nunes.Na cerimônia estiveram presentes a governadora do Estado, Wilma de Faria, o senadores Garibaldi Alves Filho e José Agripino, o presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria, a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Dickson Nasser entre outras autoridades políticas e militares.