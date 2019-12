José Agripino nega maior aproximação entre DEM e PMDB

Agência Senado José Agripino (foto) e Garibaldi Alves disputarão reeleição ao Senado em 2010.

Mesmo depois de proferir um discurso de homenagem ao colega potiguar, dizendo que Garibaldi "honrou o povo do Rio Grande do Norte", José Agripino assegurou que o vínculo entre o partido “não é maior nem menor” que antes.“Temos uma relação política robusta e pessoal muito cordial com ele”, comentou o democrata, repetindo que havia lamentado a retirada da candidatura de Garibaldi, que concorreria à reeleição.Garibaldi deixou ontem (02) a presidência do Senado para dar lugar ao ex-presidente da República José Sarney (PMDB), após uma disputa acirrada com o senador Tião Viana (PT).Para José Agripino, a falta de questionamentos jurídicos em relação à candidatura de Sarney possibilitou o voto em bloco do DEM, o que poderia não ter acontecido caso o candidato fosse o potiguar, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda estava decidindo se significaria reeleição ou não.Em 2010, os dois senadores devem disputar as duas cadeiras reservadas ao RN no Senado com a governadora Wilma de Faria (PSB). Wilma de Faria e Garibaldi Alves ensaiaram uma aliança efêmera durante as eleições municipais de 2008, mas parecem ter rompido definitivamente.O DEM terá direito a duas presidências de Comissões – entre elas a de Constituição, Justiça e Cidadania, considerada a mais importante, e mais duas vice-presidências. O senador se mostrou satisfeito com as nomeações. “Vamos ter o espaço que nossa representatividade pede”.