654 mil empregos são fechados no Brasil Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam o maior número desde 1999.

Em dezembro de 2008, o Brasil registrou a maior queda mensal no número de empregos formais em quase dez anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (19) pelo ministro do trabalho, Carlos Lupi, e revelam que 654.946 mil postos foram fechados, 2,11% em relação a novembro. A média registrada para o mesmo período dos anos anteriores é de 300 mil.



As maiores baixas foram verificadas na indústria de transformação (automóveis, calçados, móveis) com 273.124 (-3,67%) postos de trabalho, a agricultura, com 134 mil (-8,14%), o setor de serviços (comércio, turismo, serviços financeiros), com 117 mil (-0,96%) e Construção Civil com 82.432 (4,55%). Carlos Lupi disse que o alto desemprego na indústria de transformação é explicado pela alta dos estoques das indústrias no último mês de 2008.



De acordo com o Ministério do Trabalho, o aumento do desemprego no mês de dezembro é explicado pela sazonalidade negativa como a entressafra agrícola, término do período escolar, esgotamento da bolha de consumo no final do ano e fatores climáticos. A conduta de emprego no mês de dezembro é somado a fatores conjunturais que amenizam ou acentuam a crise econômica.



Os estados que apresentaram as maiores baixas foram São Paulo (-285.532 postos ou -2,74%), Minas Gerais (-88.062 postos ou -2,64%), Paraná (-49.822 postos ou -2,36%), Santa Catarina (-27.843 postos ou -1,78%) e Rio Grande do Sul (-27.678 postos ou -1,33%).



Em contrapartida, em 2008, o Brasil gerou 1.452.204 de empregos formais, o que representou um crescimento de 5,01% no estoque de assalariados celetista em relação a dezembro de 2007, de acordo com o Ministério do Trabalho. Ainda de acordo com o setor do governo, todos os setores apresentaram crescimento em 2008.



Em termos absolutos, Serviços, com o aumento recorde de 648.259 postos de trabalho (+5,67%), liderou a geração de postos com carteira assinada no período. Em seguida vêm os setores do Comércio (+382.218 postos; +5,91%); da Construção Civil (+197.868 postos; +12,93%) - resultado recorde da série do período e a maior taxa de crescimento dentre todos os setores -; e da Indústria de Transformação (+178.675 postos ou +2,55%).



Em termos geográficos, os dados mostram expansão generalizada do emprego. Nas grandes regiões verificou-se o seguinte comportamento: Sudeste (+840.299 postos ou + 5,21%), o segundo melhor resultado, superado pelo ocorrido em 2007 (+949.797 postos ou +6,25%); Sul (+275.363 postos ou + 5,12%); Nordeste (+203.617 postos ou +4,82%), a segunda maior geração de empregos, muito próxima do recorde registrado em 2007 (+204.310 postos ou +5,08%); Centro-Oeste (+106.351 postos ou +5,26%), o segundo maior saldo do período, menor apenas que o verificado em 2004 (+111.302 postos ou +6,48%) e Norte (+26.574 postos ou +2,20%).