Homem é assassinado com tiros na cabeça e tórax em Felipe Camarão Vítima foi encontrada morta na Travessa Nossa Senhora do Livramento. Parentes desconhecem motivação para a morte do rapaz.

Eliandro da Silva Cabral, 28, foi assassinado a tiros na noite do domingo (14), em Felipe Camarão. De acordo com informações da delegacia de plantão da zona Sul, o crime ocorreu às 23h na Travessa Nossa Senhora do Livramento.



Logo após os tiros, a polícia foi chamada e chegou à Travessa onde estava o corpo de Eliandro, que morreu com disparos na cabeça, que atingiram a região do ouvido e maxilar, e no tórax.



No local do crime, os moradores não souberam dizer aos policiais quem matou e qual a motivação para o crime contra Eliandro, mas os disparos na região da cabeça podem levantar a suspeita de execução.



O delegado Adson Kepler Maia, que esteva no comando do plantão do domingo, disse que conversou com familiares da vítima, mas estes afirmaram desconhecer o motivo para a morte de Eliandro. "Os parentes me contaram que ele não tinha envolvimento com drogas nem passagem pela polícia", revelou.