Garibaldi Alves é o candidato do PMDB à Presidência do Senado

O atual presidente do Senado, Garilbaldi Alves (PMDB) será candidato à reeleição. A bancada do PMDB decidiu nesta quarta-feira (17) lançar a candidatura do senador que está sustentada em pareceres jurídicos contestando a impossibilidade de reeleição durante a mesma legislatura.Com o apoio do ex-presidente José Sarney (PMDB/AP) que deu inicio a reunião entre os líderes do PMDB sugerindo que Garibaldi entrasse na disputa, o parlamentar irá concorrer com o senador Tião Viana (PT/AC) que também já teve a candidatura lançada.Após o senador José Sarney decidir não concorrer à presidência da Casa, os 16 senadores presentes na reunião aprovaram a candidatura de Garibaldi à reeleição. “Foi feito um apelo ao presidente Sarney e ele disse que não queria ser candidato”, disse o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR). Quatro peemedebistas não compareceram ao encontro.O senador Garibaldi Alves agora segue na busca pelo apoio de outras legendas. Mesmo com uma candidatura cheia de controvérsias, já que a Constituição proíbe a reeleição em uma mesma legislatura, o atual presidente do Senado, comprovou que poderia sim ser candidato, uma vez que só assumiu o cargo em dezembro do ano passado em substituição ao senador Renan Calheiros (PMDB/AL), que renunciou o comando.Anexado ao pedido à bancada defendendo o seu próprio nome na disputa pela Presidência da Casa, Garibaldi Alves, anexou pareceres juristas que referendam a sua candidatura. “Não há o que ser contestado. Temos pareceres que comprovam que eu posso ser candidato e o plenário vai mostrar que eu posso ser presidente”, concluiu.A candidatura do PMDB, fortalecida nas eleições municipais, rompe o acordo feito com o PT que previa a alternância das duas legendas nas presidências da Câmara e do Senado. Atualmente, o PT comanda a Câmara dos Deputados com o deputado Arlindo Chinaglia (SP) e o PMDB, o Senado com Garibaldi.