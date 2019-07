Polícia reforça patrulhamento para prender assaltantes Foram disponibilizados três motos, duas viaturas e uma viatura do grupo tático operacional para realizar a procura pelos suspeitos.

A Polícia Militar segue no encalço dos três suspeitos que realizaram o arrastão na pousada do Tio, em Graçandú, nesta quinta-feira (15), e conseguiram fugir do local com o filho da proprietária da pousada, o libertando em seguida.



De acordo com informações da polícia, os criminosos estavam recebendo apoio de um carro mais conhecido popularmente por "cavalo". Foram disponibilizadas para a procura dos bandidos três motos da Rocam, um Grupo Tático Operacional (GTO) e três viaturas.



O comandante do patrulhamento de Extremoz, tenente Rodrigo Couceiro, informou que a polícia tem alguns suspeitos, mas não divulgará nomes para atrapalhar na investigação.