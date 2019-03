Conselho de Saneamento protesta contra diminuição de gestão Motivo alegado pelos vereadores para a mudança seria a falta de “sintonia do diretor com o governo municipal”.

O Conselho Municipal de Saneamento Básico (Comsab) está protestando contra a diminuição do tempo de gestão do atual diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (Arsban) de quatro para dois anos. A mudança seria para a escolha de um diretor mais 'afinado' com o chefe do Executivo, que será alterado no final desse mês.



Para o Conselho, a medida diverge dos princípios que regem as agências reguladoras, que trabalham com autonomia e com funções mais focadas no Estado do que na Administração, não sendo necessária para isso a ligação com o prefeito.



O Projeto de Lei nº 086/2008, que modifica o tempo de gestão, já está em trâmite na Câmara dos Vereadores e contraria, de acordo com o Comsab, a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico, uma vez que, ao estimular o estabelecimento de adequada regulação dos serviços.



O Conselho encaminhou uma carta aberta aos vereadores na última segunda-feira (15) e espera que o projeto de Lei não seja aprovado. O Conselho é formado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea/RN, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgotos e Meio Ambiente no Estado do Rio Grande do Norte - Sindágua/RN, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern.



A Secretaria Municipal de Obras e Viação – Semov, Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – Cefet, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes, Federação dos Conselhos Comunitários e Entidades Beneficentes do Rio Grande do Norte – Feceb, Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação no Estado do Rio Grande do Norte – Sindlimp também participam do Conselho.