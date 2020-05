Rodoviária de Natal terá movimento de 20 mil pessoas neste carnaval

Fotos: Geraldo Miranda Estão previstos 20 mil embarques na Rodoviária de Natal.

Os destinos do Estado mais procurados pelos natalenses são as cidades de Caicó, Jardim do Seridó, Macau, Guamaré, Areia Branca. Fora do estado, são as cidades de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.O gerente geral da rodoviária de Natal, Rodrigo Fernandes Wanderley, afirma que os natalenses estão deixando para comprar as passagens de última hora, encarando grandes filas.“Sugerimos que a população procure comprar com antecedência para escolher um melhor assento com toda comodidade”, diz.Rodrigo Fernandes informou também que os guichês estarão abertos até as 22h para as pessoas que deixarem para viajar de última hora.