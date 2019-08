América x Macau - Tempo real

47 minutos -

Joatan domina pela direita e tenta iniciar a jogada. O árbitro encerra a partida.





46 minutos -

O América valoriza a posse de bola no final da partida. 2 a 0 para o alvirrubro.





45 minutos -

Henrique toca com Rodrigão e é pego em posição irregular.





44 minutos -

Carlinhos Paulista toca com Alexandre e tabela com Cacá. A jogade é frustrada por Joatan.





40 minutos -

Pela esquerda, Rafael tenta jogada em cima de Thiago Messias, que recebe falta. O árbitro em cima do lance marca a irregularidade.





32 minutos -

América segue dominando a partida e neutralizando as investidas do Macau.





outros resultados:



ASSU 1 x 0 Potyguar



27 minutos - GGGGGGGGOOOOOLLLLLL DO AMÉRICA!! ALEXANDRE MARCA O SEGUNDO GOL DO ALVIRRUBRO NA PARTIDA. ELE RECEBEU DE FORA DA ÁREA E CHUTOU PARA SURPREENDER DIDA.





outros resultados



Baraúnas 1 x 1 Alecrim



15 minutos -

O América segue com perigo tentando ampliar o marcador no Machadão. Cleisson é o nome pelo lado alvirrubro.





13 minutos -

UHHHHHH!! Em boa jogada de Cleisson dentro da área, o atacante acaba desarmado por Demir.





10 minutos - GOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! CLEISSON ABRA O PLACAR NO MACHADÃO. EM JOGADA INDIVIDUAL, O ATACANTE DRIBLA DOIS E MANDA PARA O FUNDO DO GOL DO MACAU.



4 minutos -

Carlinhos Paulista, novamente, faz boa jogada pela direita, mas o jogador sofre falta. Marcinho na batida

.



3 minutos -

Berg faz boa jogada e clareia para Fábio Neves que perde boa oportunidade de abrir o placar no Machadão.





2 minutos -

Lateral para o Macau pela direita. Carlinhos Paulista tenta recupera a bola e sofre falta.





outros resultados:



Coríntians de Caicó 0 x 0 Real Independente

Alecrim 1 x 0 Baraúnas



1 minuto -

Começa o segundo tempo entre América e Macau.







FIM DE PRIMEIRO TEMPO



43 minutos -

O Macau tenta uma nova jogada pelo meio. Adalberto afasta o perigo. 0 a 0 no placar do Machadão.





39 minutos -

Fábio Neves toca com Alexandre, fortemente marcado por Joatan. O jogador Dude deixa o campo com uma contusão na coxa.Marcão entra em campo.





32 minutos -

O América domina a partida com boas jogadas pela lateral-direita. A partida segue 0 x 0.





31 minutos -

Pelo lado direito, Berg levanta na área, e a bola sobra para o goleiro macauense.





25 minutos -

Alexandre toca com Carlinhos Paulista pela direita que tenta nova escapada. A zaga do Macau, atenta, afasta o perigo.





23 minutos -

UUUUUUUHHHH!! Carlinho Paulista consegue boa jogada pela direita e chuta duas vezes contra o goleiro Dida.





17 minutos -

O time do Macau não dá espaço para o América. O jogo continua 0 a 0 no Machadão.





13 minutos -

Cleisson tenta jogada com ALexandre, mas Ademir intervem e manda a bola para lateral.



7 minutos -

Depois de uma tentativa de ataque do Macau, a bola corre mais e Adalberto protege. Apenas tiro de meta para o alvirrubro.





5 minutos -

Jogo parado. Carlinhos Paulista crava falta em cima do jogador do Macau. Segunda fala consecutiva do América.





3 minutos -

Alexandre toca com Berg que tabela com Cleisson. Na sequencia, Alexandre sofre cartão amarelo após cometer falta em cima do jogador do time salineiro.



1 minuto -

Comeaço o jogo no Machadão. O América tenta partir para cima do Macau no início da partida.O volante Alexandre, que era dúvida para a partida, foi regularizado e pode ser utilizado pelo técnico Marcelo Vilar. Os desfalques ficam por conta d o lateral-esquerdo Teles, com dor no calcanhar, o atacante Patrick, com o joelho inchado e Diego, que fica de fora após sofrer um corte profundo na testa.